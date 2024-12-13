Роскомнадзор с сегодняшнего дня заблокировал мессенджер Viber на территории РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Такое решение, согласно информации регулятора, обусловлено тем, что мессенджер в систематическом порядке нарушал требования российского законодательства.

Роскомнадзор заявил, что приложение нарушает законы, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

Власти ДНР и ЛНР ранее также ограничили работу Viber в связи с его использованием в целях информационной и психологической войны, а также для распространения вредоносных программ.

Viber неоднократно назначали административные штрафы за распространение фейков об СВО и публикацию запрещенного контента.

Также Минцифры предлагает ограничить в России использование сервисов обмена мгновенными сообщениями в рабочих целях в ряде сфер деятельности. Данную норму предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки при их взаимодействии с физическими лицами, а также на сотрудников кредитных организаций, служащих Банка России, работников операторов связи и госслужащих.