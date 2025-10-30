General Motors (GM) объявила о масштабных сокращениях персонала на предприятиях в США, выпускающих электромобили и аккумуляторы, на фоне замедления роста спроса и окончания действия федеральных субсидий на электромобили.

Freepik

В компании заявили, что «в ответ на более медленное, чем ожидалось, внедрение электромобилей и изменяющуюся регуляторную среду» она пересматривает производственные мощности в этом сегменте. Речь идет, в частности, о заводе по сборке электромобилей в Детройте (США).

GM также уволит 2750 сотрудников на предприятиях в Мичигане, Огайо и Теннесси (все вСША), а еще сократит 550 рабочих мест на аккумуляторном заводе в Огайо. В компании пока не привели точное количество работников, которых коснутся изменения.

Еще там сообщили, что вышеупомянутые предприятия по производству батарей в Огайо и Теннесси будут временно остановлены с января 2025 года, а возобновление выпуска планируется в середине 2026 года.

Решение GM отражает общие тенденции на рынке — крупные автопроизводители пересматривают свои стратегии в сфере электромобилей после окончания программ государственной поддержки и замедления продаж на фоне высокой стоимости таких моделей и нехватки инфраструктуры для зарядки.

General Motors за последние годы вложила более $35 млрд в разработку и производство электромобилей и батарей. Компания выпускает модели Chevrolet Blazer EV, Silverado EV, Cadillac Lyriq и GMC Hummer EV.

Однако по итогам 2024 года доля GM на рынке электромобилей США составила лишь около 6%, по данным S&P Global Mobility, что значительно уступает Tesla (51%) и Hyundai Group (8%).