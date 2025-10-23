General Motors на мероприятии GM Forward в Нью-Йорке (США) представила технологии, которые, по словам представителей компании, должны превратить автомобили из обычного транспорта в интеллектуальные системы. В центре внимания — искусственный интеллект, автономное вождение и новые подходы к разработке электроники.

GM объявила, что планирует ввести систему eyes-off driving — режим, позволяющий водителю полностью передать управление машине. Первым автомобилем с этой технологией станет электрический Cadillac Escalade IQ, запуск ожидается в 2028 году.

Компания сообщает, что уже проложила 600 тыс. миль (более 966 млн км) маршрутов для беспилотного вождения в Северной Америке, а автомобили с системой Super Cruise преодолели более 700 млн миль (1,13 млрд км) без аварий, связанных с ее работой.



С 2026 года автомобили GM будут оснащаться голосовым помощником на базе Google Gemini. Позже компания намерена внедрить собственную систему искусственного интеллекта, адаптированную под привычки владельца.

Кроме того, GM готовит новую вычислительную платформу — ее запуск также намечен на 2028 год. Она объединит все ключевые системы автомобиля и увеличит производительность ИИ-функций, а также возможности обновлений «по воздуху».

GM также развивает роботизацию производства: на американских заводах появляются «коботы» — роботы, работающие вместе с людьми.

Новые электромобили смогут обеспечивать питание дома от батареи и в перспективе — возвращать энергию в электросеть.