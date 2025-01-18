Тим Кук, которому до достижения пенсионного возраста осталось всего три года, не планирует завершать карьеру и намерен продолжать трудиться как можно дольше. В недавнем интервью он заявил, что не видит себя на пенсии без интеллектуальной стимуляции и без стремления думать о том, как улучшить завтрашний день.

Тиму Куку не нужно работать вечно, в прошлом году его доход составил $74,6 млн в качестве генерального директора Apple, включая базовую зарплату в $3 млн и дополнительные миллионы в виде акций. Forbes оценивает его состояние в $2,2 млрд. Однако от привычки трудно избавиться, особенно учитывая, что Кук уже более пятидесяти лет работает без отдыха. Он вырос в «очень скромной семье» в маленьком городке Робертсдейл в Алабаме, где его родители ждали, что он и его братья начнут работать как можно раньше.

Кук отметил, что его воспитание во многом строилось на ценностях, связанных с трудом. Он считает, что упорный труд необходим каждому, вне зависимости от возраста. Это отношение сформировалось еще в его детстве, когда он подрабатывал в местной аптеке, где работала его мать. В свои 14 лет он устроился на работу в сеть ресторанов быстрого питания Tastee-Freez, где его обязанности заключались в приготовлении бургеров. Кук зарабатывал около $1,10 в час и носил маленькую шапочку, что вызывало смех у его друзей.

В то время он делал акцент на том, что необходимо заработать достаточно денег, чтобы стать первым в своей семье, кто сможет поступить в колледж. Как он сам отмечал, именно его первые работы сыграли ключевую роль в формировании его сильной трудовой этики, унаследованной от родителей. Кук подчеркивает: «Они привили мне уважение к упорному труду, и это стало частью меня на всю жизнь. Я осознал, что ценность этого может стать составной частью вашего предназначения».

Сохранять активность в пожилом возрасте приносит множество преимуществ, будь то продление профессиональной деятельности или увлечение хобби и другими занятиями. Исследования показывают, что постоянное умственное стимулирование, такое как обучение новому и работа над интересными проектами, способствует поддержанию психического здоровья, улучшению памяти и снижению риска когнитивных нарушений.

Тим Кук заявил, что планирует оставаться в Apple еще долго, хотя ему не обязательно занимать пост генерального директора до конца своих дней. Его стремление к выполнению любимой работы не позволит ему уйти на пенсию в привычном понимании этого слова.

Ранее Тим Кук рассказал, что он многому научился у Стива Джобса за 13 лет совместной работы. Он также отметил, что для всех, кому посчастливилось работать с Джобсом, он стал главным учителем в жизни.