Некоторые руководители склонны к жестким методам, требуя от своих подчиненных постоянных отчетов, критикуя ошибки и давая чрезмерные указания по выполнению задач. Однако Роланд Буш, 60-летний генеральный директор Siemens, выбирает более сдержанный подход, чтобы не подавлять инициативу и креативность сотрудников.

Роланд Буш, генеральный директор компании Siemens, руководствуется простым правилом: «Не заниматься микроменеджментом». Он отметил: «Предоставление полномочий — это не хаос. Даже если вам кажется, что вы бы сделали это иначе, важно дать сотрудникам возможность проявить свои способности, так как с полномочиями приходит и ответственность».

Буш, имея образование в области физики, работает в Siemens уже более тридцати лет, начав с отдела корпоративных исследований и разработок в 1994 году. Каждые три года он поднимался по карьерной лестнице, и в 2019 году занял пост генерального директора. В прошлом году он получил компенсацию $9,04 млн, по данным Reuters.

Буш вспоминает своего руководителя в начале карьеры, когда он доверил ему управлять подразделением бизнеса, в котором Буш не имел никакого опыта. В течение следующих трех лет Роланд усердно работал и учился, что помогло ему запустить «мультимедийную систему для BMW». Подобные руководители, которые ставят перед своими сотрудниками серьезные задачи и предоставляют возможность развиваться, играют важную роль в их карьерном росте.

«Я умею делегировать», — отметил он, добавив, что это во многом связано с тем, чтобы ставить правильных людей на подходящие позиции. «Если кто-то говорит: «Я делаю это по-другому», я отвечаю: «Почему я должен считать, что знаю это лучше, чем тот, кто отвечает за это дело?»».

Несмотря на мнение таких миллиардеров, как Марк Кубан и Билл Гейтс, о том, что слишком назойливые начальники создают некомфортную рабочую атмосферу, некоторые успешные люди утверждают, что именно этот подход способствовал их достижению целей.

Например, Питер Бек, миллиардер и генеральный директор компании Rocket Lab, считает, что его назойливое руководство является его «суперсилой». В интервью CNBC Make It в прошлом году он охарактеризовал себя как «постоянного трудоголика, микроменеджера и параноика по поводу всего». Он отметил, что важно быть вовлеченным во все рабочие процессы.

Хотя тщательная подготовка и способность предвидеть проблемы являются качествами, отличающими великих лидеров, у некоторых начальников может сложиться токсичная репутация, если они требуют подробные отчеты каждый день или исправляют работу сотрудников с помощью красной ручки.

Многие специалисты имеют собственный опыт взаимодействия с токсичными начальниками, что подтверждают результаты исследований. По данным опроса, проведенного в октябре 2023 года компанией The Harris Poll совместно с международной маркетинговой фирмой Stagwell, более две трети сотрудников сообщают, что в какой-то момент их карьеры им доводилось иметь дело с проблемным руководителем. Почти 50% респондентов указали, что у них был начальник, который «излишне вмешивался в детали их работы без необходимости».

Эксперт по корпоративной культуре Том Гимбел в интервью CNBC Make It в 2022 году отметил, что лучшие руководители умеют находить здоровый баланс между заботой о своих подчиненных и ответственностью за результаты работы.

Отсутствие формального обучения в области менеджмента может стать препятствием для продвижения по карьерной лестнице. Кристина Крузвергара является главным специалистом по стратегии в области образования в Handshake. Она говорит, что для успешного руководства командой важны лишь три фактора.