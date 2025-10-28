Эрик Юан, основатель и генеральный директор компании Zoom, уверен, что искусственный интеллект (ИИ) в конечном итоге позволит сократить продолжительность рабочей недели. Выступая на конференции TechCrunch Disrupt 2025, Юан рассказал о том, как его видео-конференц-продукт интегрирует ИИ. Среди нововведений — функция «цифрового двойника», где ИИ-аватар может говорить от вашего имени.

Freepik

Юан начал использовать свой ИИ-аватар во время звонка с инвесторами в этом году, демонстрируя всем потенциал технологии и ее способность расширять «границы коммуникации».

На Disrupt генеральный директор Zoom подробно рассказал о важности ИИ и правильных продуктов, которые компания стремится вывести на рынок. Когда его спросили о том, в какие технологии он инвестирует, он ответил: «ИИ, ИИ и еще раз ИИ».

Эти технологии становятся предметом многочасовых стратегических встреч, поскольку Zoom верит в их способность кардинально изменить рабочие процессы.

Юан также отметил, что у ИИ-компаньонов есть гораздо больше вариантов применения, чем просто замена людей на видеоконференциях. Он предложил возможный сценарий, в котором два бизнес-руководителя ведут переговоры о контракте через Zoom. Вместо того чтобы тратить много времени на звонки, они могли бы отправить своих цифровых двойников, чтобы те сначала поработали над планом.

Кроме того, Юан рассказал, как ИИ может помочь в управлении электронной почтой, проверяя сообщения и выделяя те, которые требуют ответа. Он также уверен, что ИИ улучшит экосистему решений Zoom, включая такие инструменты, как онлайн-доска для рисования и совместные документы.

«Сегодня мне нужно вручную фокусироваться на всех этих продуктах, чтобы завершить работу. В будущем ИИ будет помогать», — сказал он.

Юан подытожил: «С помощью этого мы больше не будем нуждаться в пятидневной рабочей неделе, верно? Через пять лет это будет три или четыре дня в неделю. Это наша цель».