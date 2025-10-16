Сооснователи компании Eightfold AI, известной платформы для подбора персонала с применением искусственного интеллекта, объявили о запуске нового проекта Viven и привлечении $35 млн инвестиций. Раунд возглавили фонды Khosla Ventures, Foundation Capital и FPV Ventures.

Viven разрабатывает систему, которая способна создать персонального ИИ-двойника для каждого сотрудника. Такой двойник обучается на основе документов, переписки, презентаций и рабочих заметок пользователя, чтобы затем отвечать на вопросы коллег в его отсутствие — например, во время отпуска или командировки.

«Идея проста: если сотрудник недоступен, коллеги могут задать вопрос его цифровой копии и получить релевантный ответ, как если бы общались с самим человеком», — поясняют разработчики.

Чтобы исключить риск раскрытия лишней информации, в систему встроен механизм «контекстной приватности» — он определяет, какие данные можно показывать конкретному пользователю. Таким образом, Viven стремится сочетать эффективность корпоративного ИИ-ассистента с безопасностью персональных данных.

Viven уже тестируется в нескольких компаниях, включая Genpact и Eightfold AI. Проект может стать частью нового тренда на «персонализированные ИИ-модели сотрудников», которые помогают сохранять знания внутри организации и минимизировать потери информации при смене кадров.

Конкуренция в этом направлении неизбежно усилится — аналогичные решения могут разработать крупные игроки, такие как Microsoft, Google или Anthropic, которые активно интегрируют ИИ-функции в корпоративные экосистемы.

Eightfold AI была основана бывшими инженерами Google и LinkedIn и специализируется на использовании ИИ в HR-технологиях. Запуск нового стартапа отражает более широкую тенденцию в индустрии — переход от универсальных чат-ботов к специализированным корпоративным моделям, способным работать с приватными данными компаний.