Почти половина современных профессиональных навыков уже находится под влиянием генеративного ИИ. К такому выводу пришла платформа по поиску работы Indeed, представившая свой GenAI Skill Transformation Index. По данным исследования, 41% из 2,9 тыс. изученных навыков подвержены серьезной трансформации из-за новых технологий.

Unsplash

Влияние на вакансии не менее ощутимо: более четверти (26%) рабочих мест, опубликованных на платформе с 20 млн вакансий в США и за рубежом в течение прошлого года, могут претерпеть значительные изменения под давлением автоматизации. Еще 54% профессий ожидают умеренные корректировки — многое зависит от скорости внедрения ИИ и готовности сотрудников к переподготовке.

Сильнее всего трансформация затронет такие направления, как программирование, анализ данных и бухгалтерский учет.

В этих сферах многие операции становятся рутинными для алгоритмов, а роль человека смещается в сторону контроля, стратегического планирования и креативных задач.

Но есть и устойчивые сегменты. Профессии, связанные с физическим трудом и прямым взаимодействием с людьми, например в строительстве, уходе за детьми или здравоохранении, пока остаются относительно защищенными. Здесь ИИ скорее поможет с администрированием и оптимизацией процессов, чем заменит работников полностью.

Читайте также ИИ против профессий: какие специальности не сможет заменить робот

Важно, что лишь 19 из 2,9 тыс. навыков (или около 0,7%) эксперты сочли «очень вероятно заменяемыми». Это сигнал для бизнеса: несмотря на быстрое развитие технологий, говорить о массовом вытеснении людей пока рано.

Для предпринимателей вывод очевиден: в ближайшие годы ключевым станет не сокращение штата в пользу ИИ, а умение выстраивать систему обучения и перепрофилирования сотрудников. Инвестиции в апгрейд компетенций могут стать конкурентным преимуществом, особенно в секторах, где ИИ активно внедряется.

Кроме того, внедрение новых технологий требует корректировки бизнес-процессов. Оптимальным сценарием для компаний будет модель «человек + ИИ»: когда алгоритмы берут на себя рутину, а сотрудники концентрируются на аналитике, клиентском сервисе и принятии решений.