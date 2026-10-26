Можно ли повернуть биологические часы вспять? Ученые исследуют технологии, которые потенциально способны восстановить некоторые функции стареющих клеток. В разработке новых подходов помогают и современные методы генной терапии, и искусственный интеллект. Но насколько близко наука подошла к настоящему омоложению?

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С возрастом меняется работа клеток и механизмы регуляции активности генов. Исследователи изучают, можно ли частично обратить эти изменения, чтобы вернуть клеткам некоторые утраченные функции, сохранив их первоначальное назначение.

Один из экспериментальных подходов — генная терапия ER-100, разработанная компанией Life Biosciences. Она предназначена для восстановления функций клеток сетчатки при заболеваниях зрительного нерва, в том числе при глаукоме.

В основе технологии лежит эпигенетическое перепрограммирование с использованием трех факторов — OCT4, SOX2 и KLF4. Они должны помочь изменить эпигенетическое состояние клеток и восстановить часть их функций, не нарушая их специализацию.

Речь идет не об омоложении всего организма, а о попытке восстановить работу определенных клеток. Клинические испытания должны установить, насколько безопасен и эффективен этот подход.

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В материале The Futurist также рассказывается об экспериментальном напитке SL-100, разработка которого связана с исследованиями генетика Дэвида Синклера. Он рассматривается как один из возможных способов воздействия на биологические процессы, связанные со старением.

Искусственный интеллект может ускорить поиск перспективных соединений, помогая анализировать биологические данные и формулировать гипотезы для новых экспериментов. Однако потенциальные свойства таких разработок необходимо подтверждать исследованиями.

При этом ER-100 и SL-100 — разные проекты. Предварительные результаты испытаний генной терапии на людях не доказывают эффективность экспериментального напитка.

Даже если ученым удастся восстановить функции отдельных клеток, это не обязательно позволит остановить старение всего организма или увеличить продолжительность жизни. Для подобных выводов потребуются масштабные исследования и длительное наблюдение, которые позволят оценить эффективность и безопасность новых методов.

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