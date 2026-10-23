Американская биотехнологическая компания Eos SENOLYTIX сообщила о результатах испытаний экспериментального препарата PTC-2105, предназначенного для борьбы с возрастными изменениями. В ходе исследований на пожилых лабораторных животных средство повысило выживаемость и помогло сохранить физическую активность. По данным разработчиков, препарат также положительно повлиял на состав тела и отдельные показатели здоровья. Пока его эффективность проверяли только на животных.

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PTC-2105 относится к геропептидам — экспериментальным соединениям на основе аминокислот, которые разрабатывают для воздействия на процессы старения. Препарат нацелен на митохондрии — структуры внутри клеток, обеспечивающие их энергией. По замыслу разработчиков, он должен поддерживать выработку энергии в стареющих клетках и одновременно способствовать устранению клеток, которые перестали нормально функционировать, но продолжают вызывать воспалительные процессы в организме. Предполагается, что такое двойное действие поможет замедлить некоторые возрастные изменения.

Самым известным участником экспериментов стал лабораторный самец по кличке Спиди, которому исполнилось уже 167 недель — более трех лет. По данным Eos SENOLYTIX, он пережил всех животных из своей контрольной группы более чем на 20% и при этом сохраняет высокую двигательную активность. Однако Спиди получал сравнительно небольшую дозу препарата, при которой статистически значимого увеличения общей выживаемости группы не выявили. Такой результат получили в другом эксперименте, где животным вводили PTC-2105 в более высокой дозировке — 25 мг на килограмм массы тела раз в неделю. Кроме того, компания сообщила о положительных изменениях в составе тела, физической активности и отдельных показателях работы почек. Для наблюдения за Спиди Eos даже запустила специальный сайт, на котором публикует видео и данные о состоянии животного.

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Несмотря на полученные результаты, говорить о доказанной способности PTC-2105 замедлять старение пока рано. Представленные компанией данные получены в экспериментах на животных, причем отдельные исследования проводились на небольших группах. Кроме того, положительный эффект зависел от дозировки и наблюдался не по всем показателям. Результаты еще предстоит подтвердить в независимых исследованиях. Даже если препарат улучшает выживаемость и физическое состояние лабораторных животных, это не означает, что он будет столь же эффективен и безопасен для человека.

Следующий этап разработки PTC-2105 — испытания с участием людей. После первоначальной проверки компания планирует провести 12-недельное исследование с участием пациентов старше 60 лет с саркопенией — возрастным снижением мышечной массы и силы. Главной задачей станет оценка безопасности препарата, но специалисты также будут отслеживать изменения состава тела, мышечной силы и физической активности участников. Для этого предусмотрены измерения состава тела и силы хвата, а также анализ биологических показателей, связанных со старением. Если препарат окажется безопасным, а дальнейшие исследования подтвердят его эффективность, он может стать новым подходом к лечению возрастной потери мышечной массы. Однако пока неизвестно, сможет ли PTC-2105 улучшить физическое состояние пожилых людей и тем более увеличить продолжительность их жизни.

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