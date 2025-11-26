Россияне столкнулись с резким снижением доступности ипотеки. По данным Сбербанка, представленным заместителем предправления Тарасом Скворцовым, всего 8,3% работающих граждан способны накопить на первоначальный взнос за разумный двухгодичный срок, пишет Forbes.

Freepik

За последние пять лет ситуация кардинально ухудшилась: если в 2019 году на сбор 20% стоимости квартиры требовалось 2,3 года, то сейчас — уже 6,2 года. Таким образом, средний срок накопления увеличился в 2,7 раза.

Географический анализ выявил значительный разрыв между регионами. В Ямало-Ненецком автономном округе накопить на взнос можно быстрее всего — за 2,9 года, тогда как в Республике Алтай этот процесс займет 11,8 лет.

Столичный регион показывает одни из наихудших показателей: москвичам потребуется 7,8 года, при этом лишь 6,9% жителей города могут собрать нужную сумму за 2 года.

Наибольшая доля граждан, сохранивших возможность относительно быстрого накопления, сосредоточена в Оренбургской области (19,2%), Ханты-Мансийском АО (18,4%) и Республике Коми (16,7%). В отличие от них, в Краснодарском крае только 6,6% населения способны накопить за два года.

Эти цифры свидетельствуют о формировании серьезного социального барьера, когда возможность приобретения жилья становится все более зависимой от географического положения и местных экономических условий.