Подавляющее большинство жителей столичного региона (почти 60%) сохраняют пессимистичные ожидания относительно цен на жилье, прогнозируя их дальнейший рост. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований Oro среди более 1000 респондентов.

Примечательно, что эта тенденция наблюдается на фоне таких позитивных для рынка мер, как последовательное снижение ключевой ставки Банка России и действие государственных программ льготной ипотеки.

При этом недвижимость не теряет своей привлекательности в глазах москвичей и жителей Подмосковья: почти половина опрошенных (47%) по-прежнему рассматривает ее как один из наиболее надежных инструментов для сохранения сбережений. За два года этот показатель значительно вырос — осенью 2023 года такую точку зрения разделяли лишь 36% респондентов.

Эксперты связывают ожидание роста цен с рядом объективных рыночных факторов. Как пояснила лидер направления исследований в Oro Александра Тихомирова, жители столичного региона видят, что себестоимость строительства продолжает неуклонно повышаться из-за удорожания материалов, логистики и подрядных работ на фоне сохраняющейся инфляции. Эти издержки напрямую влияют на конечную стоимость квадратного метра.

Дополнительным тревожным сигналом для покупателей стало сокращение объемов нового строительства в Москве и области, что создает риски дефицита предложения в перспективе. Стабильный рост цен в премиальном сегменте, где многие сделки совершаются за наличный расчет, также формирует общий тренд для всего рынка.

Опрос также показал значительный разрыв между ожиданиями потребителей и реальной ситуацией с ипотечным кредитованием. Для большинства покупателей комфортный уровень ипотечной ставки находится near отметки 9,5% годовых, тогда как среднерыночные предложения в два раза превышают этот психологический барьер.

Такое несоответствие усиливает тревожность на фоне общей экономической нестабильности и сдерживает готовность к заключению сделок. В этих условиях программы господдержки, такие как семейная ипотека и субсидированные ставки, воспринимаются многими как последняя возможность остаться на рынке в ожидании более благоприятных изменений.