Российская технологическая компания «Геоскан», известная разработками беспилотников, объявила о запуске космического проекта. В 2026 году компания начнет проектировать собственную сверхлегкую ракету-носитель. Ракета будет выводить на орбиту спутниковые группировки для картографии, аэрофотосъемки и непрерывного мониторинга территорий.

Основные параметры будущей ракеты уже определены. Стартовая масса новой космической ракеты составит 55 тонн. В качестве силовой установки планируют использовать кислородно-керосиновые двигатели.

По расчетам, ракета сможет выводить на орбиту до 900 кг полезной нагрузки. Для сверхлегкого класса это высокий показатель, который должен покрыть потребности компании.

Проект предполагает отказ от сторонних подрядчиков. В настоящее время «Геоскан» активно формирует специализированную команду инженеров. Компания планирует самостоятельно разработать весь ракетный комплекс, включая саму ракету, базовые системы и агрегаты.

Также компания планирует самостоятельно организовать производство, финальную сборку и комплексные наземные испытания аппарата.

Решение о переходе от дронов к ракетостроению продиктовано экономическими расчетами. Руководство компании пришло к выводу, что при планируемых объемах запусков использование чужой инфраструктуры становится нерентабельным.

Выводить необходимое количество спутников в качестве попутной нагрузки на сторонних носителях практически невозможно, а полностью выкупать старты тяжелых государственных ракет «Роскосмоса» для малых аппаратов экономически нецелесообразно.

Председатель совета директоров группы компаний «Геоскан» Алексей Семенов подчеркивает, что наличие собственной ракеты станет ключевым фактором для развития спутниковых сетей предприятия.

Собственный носитель позволит радикально снизить удельную стоимость каждого запуска и сделает компанию сильным независимым игроком на развивающемся российском рынке частной космонавтики.

