Российская группа компаний «Геоскан» планирует впервые запустить собственную ракету-носитель в 2031 году. Помимо вывода собственных спутников компания рассматривает возможность запускать аппараты сторонних заказчиков. Проект позволит ей потенциально выйти на рынок пусковых услуг, но его экономика пока не раскрывается.

Фото: здесь и далее предоставлены пресс-службой «Геоскана»

«Геоскан» представил проект собственной ракеты-носителя на конференции «Открывая космос» в Москве. Это будет двухступенчатая ракета с жидкостными кислородно-керосиновыми двигателями, стартовой массой 55 тонн и расчетной массой полезной нагрузки до 900 кг.

Компания объясняет разработку необходимостью регулярно и предсказуемо выводить на орбиту собственные спутники. Сейчас, по словам представителей «Геоскана», участники отрасли зависят от пусковых возможностей «Роскосмоса». Компания предполагает, что по мере развития частных космических программ спрос на запуски может увеличиться, а доступных предложений может оказаться недостаточно.

Малые спутники нужны не только космическим компаниям: они позволяют бизнесу получать данные о состоянии сельхозугодий, лесов, месторождений и инфраструктуры, обеспечивать связь с удалёнными объектами и собирать информацию с датчиков и транспортных систем. Другие аппараты используют для мониторинга погоды, проверки новых технологий и передачи данных между наземными устройствами. Для компаний запуск такого спутника — способ создать собственный источник данных или сервис, который затем можно продавать клиентам.

Поэтому «Геоскан» рассматривает ракету не только как часть собственной спутниковой инфраструктуры, но и как потенциальный коммерческий сервис для сторонних заказчиков. Однако компания не раскрыла оценку будущего спроса, предполагаемую стоимость запуска или число заказов, необходимых для окупаемости проекта.

До первого запуска еще несколько лет

Пока проект находится на этапе разработки. «Геоскан» сформировал концепцию ракеты, основные требования и архитектуру ракетно-космического комплекса. Компания готовит конструкторскую документацию, разрабатывает отдельные системы и изготавливает экспериментальные узлы.

На конференции также показали малый проливочный стенд для испытаний форсунок, смесительных головок и других элементов жидкостных ракетных двигателей. Первые огневые испытания ракеты компания планирует провести в 2028–2029 годах, первый запуск — в 2031-м.

В проект входит не только сама ракета, но и наземная инфраструктура: производственная и испытательная база, системы логистики, запуска, телеметрии и управления. При разработке компания намерена сочетать собственные технологии с готовыми сторонними решениями.

Поэтому развитие пусковых услуг важно не само по себе: доступ к орбите позволяет коммерческим операторам расширять группировки и запускать новые проекты. Но нужно понимать, что ракета «Геоскана» с заявленной полезной нагрузкой до 900 кг сможет выводить только аппараты, соответствующие ее грузовым возможностям и требованиям конкретной орбиты — например, групповой запуск нескольких малых спутников для наблюдения за Землей. Так, компания Planet использует небольшие спутники Dove для регулярной съемки планеты, полученные изображения помогают отслеживать изменения на сельхозугодьях, в лесах и городской инфраструктуре. Масса одного из таких аппаратов, Dove-2, составляла около 5,8 кг.

Аналоги

«Геоскан» — не единственная российская частная компания, рассчитывающая выйти на рынок запусков малых спутников. Например, компания «3Д Исследования и разработки» развивает проект ракеты-носителя «Воронеж», предназначенной для вывода космических аппаратов на орбиту. В апреле 2026 года эскизный проект ракеты одобрил ЦНИИмаш, а первый запуск предварительно запланирован на декабрь 2029 года. Как и в случае с «Геосканом», это пока проект на стадии разработки, а не действующая услуга для спутниковых операторов.

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За рубежом пример уже работающей модели — американская Firefly Aerospace с ракетой Alpha. Компания предлагает коммерческие запуски малых спутников, в том числе отдельные миссии для одного заказчика. Такой формат позволяет клиенту лучше контролировать параметры орбиты и расписание, но обычно обходится дороже совместного запуска нескольких аппаратов.

Что это значит для бизнеса

Собственная ракета может стать для «Геоскана» не только инструментом развития спутниковой группировки, но и основой отдельного бизнеса по запуску аппаратов сторонних заказчиков. Российские частные разработчики также работают над подобными проектами, а зарубежные компании уже продают выделенные запуски как услугу. Это показывает, что коммерческая модель существует, но само по себе её наличие не гарантирует окупаемости нового игрока.

Экономика проекта будет зависеть от стоимости запуска, частоты полетов и количества заказчиков. Выделенная миссия дает клиенту больше контроля над сроками и орбитой, тогда как совместный запуск позволяет разделить расходы между несколькими владельцами спутников. «Геоскан» пока не раскрывает расчётов стоимости и окупаемости своей ракеты, поэтому оценить её будущую конкурентоспособность нельзя. Первый запуск компания планирует на 2031 год.

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