Заряжаемые гибридные автомобили выбрасывают в атмосферу почти в пять раз больше парниковых газов, чем показывают официальные тесты, пишет The Guardian со ссылкой на отчет организации Transport and Environment. Исследователи проанализировали данные счетчиков расхода топлива 800 тыс. автомобилей, зарегистрированных в Европе в период с 2021 по 2023 год.

Freepik

Такие машины, способные работать как на электрических батареях, так и на двигателях внутреннего сгорания, европейские автопроизводители продвигали как способ сократить выбросы, сохранив возможность преодолевать большие расстояния без подзарядки.

Фактические выбросы углекислого газа от гибридов в 2023 году превысили результаты стандартизированных лабораторных испытаний в 4,9 раза — это больше, чем в 2021-м, когда показатель составлял 3,5 раза. На практике гибриды снижают выбросы CO2 всего на 19% по сравнению с бензиновыми и дизельными автомобилями, тогда как лабораторные испытания предполагали сокращение на 75%.

«Реальные выбросы растут, а официальные снижаются. Разрыв увеличивается, и это серьезная проблема. В результате гибриды загрязняют окружающую среду почти так же, как бензиновые машины», — отметила Софиа Навас Голке, исследователь Transport and Environment и соавтор доклада.

Основная причина расхождения — завышенные оценки «коэффициента полезности», то есть доли пути, пройденного в электрическом режиме. Водители эксплуатируют гибриды в электрическом режиме лишь 27% времени, хотя официальные расчеты предполагают 84%.

Даже когда автомобили двигались в электрическом режиме, уровень загрязнения превышал официальные оценки. Авторы доклада объясняют это недостаточной мощностью электромоторов: двигатели внутреннего сгорания подключаются почти на треть дистанции, пройденной якобы на электротяге.

Исследователи подсчитали, что занижение выбросов гибридами позволило четырем крупным автопроизводителям избежать штрафов на сумму свыше €5 млрд (4,3 млрд фунтов стерлингов) в период с 2021 по 2023 год. Искаженные данные искусственно облегчили соблюдение установленных Евросоюзом целевых показателей по среднему уровню выбросов CO2 от автопарков.