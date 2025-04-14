Обновленная языковая модель GigaChat 2.0 от «Сбера» стала доступна всем пользователям, сообщили «Инк.» в пресс-службе технологического подразделения Сбербанка. Новинку также внедрили в умные колонки Sber.

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У пользователя на выбор есть две версии: Max — для решения сложных и профессиональных задач, и Pro, которая подойдет для повседневных дел — от получения ответов на различные вопросы до создания и редактирования текстов.

В пресс-службе рассказали об основных изменениях в работе обновленной языковой модели:

теперь она умеет работать с актуальными данными из интернета;

появилась возможность работать с несколькими файлами в одном диалоговом окне;

она воспринимает звуковые данные напрямую, без промежуточного преобразования в текст. Модель поддерживает файлы длительностью до 60 минут и 30 Мб;

она может работать со ссылками, делать краткие обзоры по материалам сайтов, сравнивать статьи на одну тему, распознавать картинки с сайтов и обрабатывать видео по ссылке;

максимальная длительность сгенерированного музыкального трека увеличилась до 3-х минут.

Внедрение GigaChat 2.0 в умные колонки позволило увеличить время удержания контекста разговора до десяти раз. Кроме того, доступно 18 комбинаций настройки взаимодействия с колонкой, включая стиль общения, голос ассистента, обращение на «ты» или на «вы».

«Сбер» выпустил GigaChat 2.0 в начале марта. Тогда он был доступен только компаниям. Языковая модель оказалась на уровне нейросетей GPT-4o, DeepSeek-V3, LLaMA-70B и Qwen2.5 в общих вопросах, но уступала им в математике и генерации кода.