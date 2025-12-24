Корпоративная компания-разработчик программного обеспечения ServiceNow совершил одну из крупнейших сделок года в сфере технологий, согласившись приобрести стартап в области кибербезопасности Armis за $7,75 млрд наличными. Эта сумма значительно превышает оценку компании, которая всего месяц назад составляла $6,1 млрд после привлечения $435 млн пред-IPO финансирования, пишет TechCrunch.

Изначально основатели Armis планировали публичное размещение акций в 2026 или 2027 году. Однако непредсказуемость рынка IPO и сложный путь для компаний в сфере безопасности сделали стратегическое поглощение более надежным и выгодным вариантом.

Покупка Armis является стратегическим шагом для ServiceNow. Стартап, специализирующийся на защите критически важной инфраструктуры для клиентов из списка Fortune 500 и государственных органов, демонстрирует впечатляющие финансовые показатели. Его годовой регулярный доход достиг $340 млн при росте более 50%. Этот актив позволит ServiceNow существенно усилить свои предложения в области кибербезопасности.

Эта сделка завершает активный год поглощений для ServiceNow. Ранее компания приобрела Moveworks за $2,85 млрд и договорилась о покупке стартапа Veza за $1 млрд. Инвестиция в Armis доводит общую сумму сделок до $11,6 млрд за год, подтверждая стратегический фокус компании на развитии направлений ИИ и безопасности.

Для инвесторов Armis, включая фонды Sequoia, CapitalG и Insight Partners, вложившие в стартап в общей сложности $1,45 млрд, сделка представляет успешный выход. История Armis наглядно показывает, что стратегическое поглощение крупным игроком может стать более эффективной альтернативой IPO даже для самых перспективных технологических «единорогов».