Ученые утверждают, что астероид, названный в честь древнеегипетского бога тьмы и хаоса, не представляет угрозы для Земли, однако сама планета может быть опасной для него. К этому выводу пришел планетолог Рональд Баллуз из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

Астероид 99942 Апофис, диаметр которого составляет 335 м, был обнаружен в 2004 году. Исследования показали, что траектория его движения может привести к столкновению с Землей в апреле 2029 года, что вызвало беспокойство среди ученых. Однако опасения оказались напрасными. После многочисленных расчетов было установлено, что астероид пролетит на расстоянии менее 32 тыс. км от Земли, но в течение следующих ста лет его столкновение с планетой не представляется вероятным.

Зато угрозы сохраняются для самого космического объекта. Исследования, проведенные под руководством Рональда Баллуза, показали, что близкие к Земле астероиды, такие как Апофис, обладают двумя характерными чертами. Во-первых, их поверхности рыхлые и состоят из сыпучих материалов; во-вторых, они подвергаются меньшему воздействию космического выветривания по сравнению с астероидами, которые не приближаются к планетам.

Считается, что большинство таких космических объектов состоят из материала, который сконденсировался в первые дни существования Солнечной системы, 4,5 млрд лет назад. С тех пор их состояние остается относительно неизменным. По этой причине ученые отправляют зонды для сбора образцов с их поверхности — соскобы считаются хранилищем первозданных компонентов, из которых образовались планеты.

Однако даже простое нахождение в космосе может привести к изменениям. Солнечное излучение, ветер и удары микрометеоритов приводят к разрушению поверхностей, не защищенных атмосферой, что делает астероиды уязвимыми. Группа исследователей задалась вопросом, может ли быть связь между более молодым видом близких к Земле астероидов и их передвижениями рядом с планетами.

Чтобы выяснить это, ученые провели моделирование полета астероида 99942 Апофис рядом с Землей в 2029 году. Точная форма астероида остается неизвестной, но имеющиеся данные указывают на то, что он, вероятно, имеет структуру, напоминающую пару соединенных объектов, похожих на картофелину, как, например, астероид 25143 Итокава. Поэтому в качестве основной модели они выбрали Итокаву и приняли во внимание состав Апофиса, чтобы оценить, как он поведет себя при пролете мимо Земли. Результаты показали, что гравитация планеты вполне способна оказать заметное воздействие на 99942 Апофис.

Оказавшись на минимальном расстоянии от Земли, астероид испытает серию кратковременных сейсмических событий. Они приведут к ускорениям на поверхности астероида, сопоставимым по величине с его собственной гравитацией. Долгосрочные изменения тоже вероятны. По мере приближения астероида к планете его гравитационное взаимодействие может привести к изменениям в его вращении. А когда астероид будет двигаться по орбите вокруг Солнца с новой скоростью, его поверхность, вероятно, будет трансформироваться на протяжении десятков тысяч лет.

Согласно исследованию 2010 года, максимальное расстояние, на котором астероид может пролететь мимо Земли и изменить свое вращение, составляет примерно 102 тыс. км. Однако, по прогнозам ученых, это расстояние будет значительно меньше, что увеличивает вероятность трансформации его поверхности. По словам исследователей, скорее всего, они не смогут физически оценить эти изменения, но зафиксируют изменения в его вращении.

Пролетая мимо Земли, астероид будет виден невооруженным глазом, что даст уникальную возможность его тщательно исследовать. «Надеемся, что астероид унесет с собой приятные впечатления от контакта с Землей. Не хотелось бы, чтобы он вернулся как потенциальная угроза, готовая отплатить нам за встречу», — говорят ученые.

Ранее система NASA Catalina Sky Survey зафиксировала небольшой астероид всего за несколько часов до его соприкосновения с атмосферой Земли. Появились сообщения о том, что метеорит «ударился об планету», но на самом деле он только вошел в атмосферу, где объекты такого размера сгорают.