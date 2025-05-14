Инвестиционно-технологический холдинг ГК Softline, ведущий технический вуз России МФТИ и инвестиционная компания Sk Capital подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научных исследований и разработок, чтобы стимулировать технологическое развитие отечественных предприятий. Об этом «Инк.» сообщили в пресс-службе Sk Capital.

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Участники соглашения планируют вместе работать над оптимизацией бизнес-процессов, снижением зависимости от иностранных поставщиков, а также повышением эффективности и увеличением масштабов производства.

«Взаимодействие с ведущими научными институтами — ключ к созданию технологически суверенной и конкурентоспособной экономики. Мы рассматриваем наше сотрудничество как долгосрочную инвестицию в человеческие ресурсы, в науку и в инновации». — отметил директор CEO ГК Softline Владимир Лавров.

Первый проректор МФТИ Елена Анохова в свою очередь заверила, что вуз обеспечит проекту экспертную базу и молодых специалистов, особенно в областях лазерных технологий, связи, аддитивных производств, промышленного оборудования, программного обеспечения, кибербезопасности и инженерии.

Гендиректор Sk Capital Владимир Сакович добавил, что компания займется мониторингом совместной деятельности партнеров, детальной разработкой планов и координационных мероприятий.

Результаты исследования «ОМЗ Перспективные Технологии» кафедры технологического предпринимательства МФТИ+Сколково и Sk Capital, представленные в конце апреля, свидетельствуют о том, что рынок интернет-технологий в российской промышленности в прошлом году составил 60 млрд руб. и будет расти на 11% ежегодно, достигнув 77 млрд руб. к 2027 году. Это в 1,5 раза превышает прогнозируемый глобальный рост (7% в год).