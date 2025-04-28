Рынок IT в российской промышленности в 2024 году составил 60 млрд руб. Он будет расти на 11% ежегодно, достигнув 77 млрд руб. к 2027 году, следует из исследования «ОМЗ Перспективные Технологии» кафедры технологического предпринимательства МФТИ+Сколково и Sk Capital. Это в 1,5 раза превышает прогнозируемый глобальный рост (7% в год). Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Такая динамика обусловлена уходом западных техногигантов, таких как SAP, Oracle и Microsoft, а также господдержкой, полагают аналитики.

Анализ, основанный на экспертных интервью, открытых данных и финансовых показателях, подчеркивает переход на отечественное ПО, особенно в госсекторе и на объектах критической инфраструктуры.

Эксперты установили, что в 2024 году объем ключевого сегмента — корпоративного ПО (CRM, ERP, SCM) — составил 31 млрд руб. и вырастет в пределах 12,5% к 2027 году за счет облачных технологий и ИИ. Сегмент управления производством (MES, APC, APS) покажет рост на 13%, достигнув 11 млрд руб., и будет занимать 15% рынка через два года, благодаря цифровым двойникам и ИИ.

Сектор управления процессами (SCADA, АСУ ТП) будет расти медленнее (8%, до 9 млрд руб. к 2027 году) из-за проблем с импортом оборудования.

Ранее в IT-холдинге Т1 рассказали, что консервативные отрасли промышленности в России стали лидерами в использовании ИИ-помощников и систем компьютерного зрения.