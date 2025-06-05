Технологический холдинг Alphabet (владеет Google) продолжит расширять штат инженеров до 2026 года, несмотря на инвестиции в искусственный интеллект (ИИ), заявил гендиректор компании Сундар Пичаи, передает Bloomberg. По его мнению, человеческий талант остается ключевым фактором развития.

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Пичаи уверен, что ИИ сделает инженеров значительно более продуктивными и избавит их от многих рутинных аспектов работы.

Глава Alphabet выразил оптимизм в развитии ИИ, но трезво оценил текущие возможности технологии. По словам Пичаи, искусственный интеллект преуспевает в программировании, но продолжает совершать базовые ошибки.

«Итак, находимся ли мы сейчас на абсолютном пути к AGI? Не думаю, что кто-то может сказать это наверняка», — сказал Пичаи. Он имел в виду искусственный общий интеллект — ИИ, способный работать наравне с людьми.

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Заявления Пичаи прозвучали на фоне сокращения штата в некоторых крупных технологических компаниях. Так, Microsoft уволит 6 тыс. сотрудников в рамках реструктуризации. Там объяснили это «внедрением организационных изменений, необходимых для оптимального позиционирования компании на динамичном рынке».