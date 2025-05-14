Microsoft уволит 6 тыс. сотрудников по всему миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании. Сокращения, затрагивающие менее 3% от общей численности работников (228 тыс. человек), коснутся разных регионов, уровней сотрудников и подразделений, включая LinkedIn. Согласно заявлению, поданному 13 мая в суд штата Вашингтон, около 2 тыс. сотрудников будут уволены из штаб-квартиры компании в Редмонде.

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«Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для оптимального позиционирования компании на динамичном рынке», — заявил представитель Microsoft.

Компания регулярно проводит сокращения для переориентации на приоритетные направления. В январе 2023 года Microsoft уволила 10 тыс. человек, в том числе сотрудников подразделения по разработке гарнитуры дополненной реальности HoloLens и других аппаратных проектов.

Нынешние меры вызваны необходимостью контроля затрат на фоне крупных инвестиций в дата-центры для ИИ и облачного подразделения Azure, отмечает агентство. Кроме того, Microsoft планирует потратить около $80 млрд в этом финансовом году на серверные фермы, пишет Bloomberg.

На конференции JP Morgan 14 мая финансовый директор Microsoft Билл Дафф отметил, что ИИ помогает экономить «сотни миллионов долларов в год» за счет автоматизации поддержки клиентов и сокращения потребности в людях. Финдиректор добавил, что ИИ применяется в различных подразделениях для анализа сделок, написания маркетинговых материалов и других задач.

По словам Даффа, компания также регулярно переориентирует своих сотрудников с устаревших продуктов на инициативы по развитию.