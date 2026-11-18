Масштабные инвестиции в искусственный интеллект могут обернуться рыночным пузырем, если внедрение технологии не начнет приносить компаниям заметный рост выручки и прибыли. Об этом заявил председатель совета директоров и генеральный директор китайской технологической компании Baidu Робин Ли, выступая 17 ноября на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Pramod Tiwari, Unsplash

По словам Ли, несмотря на стремительный рост инвестиций в ИИ, большинство компаний, внедряющих эти технологии, пока не добились существенного увеличения выручки или прибыли благодаря их использованию.

«Если мы не решим эту проблему, опасения, что ИИ может оказаться пузырем, вполне могут стать реальностью», — отметил глава Baidu.

Ли разделил индустрию искусственного интеллекта на четыре основных уровня:

производство чипов;

облачная инфраструктура;

большие языковые модели;

приложения.

По словам Ли, сейчас наиболее острая конкуренция разворачивается на базовых уровнях индустрии — в производстве чипов, развитии облачной инфраструктуры и создании ИИ-моделей. Однако в долгосрочной перспективе основную экономическую отдачу должны обеспечивать продукты и сервисы на основе ИИ, которые компании и потребители используют на практике.

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Глава Baidu также рассказал о запущенной компанией платформе Token Exchange — «бирже токенов», которая позволяет бизнесу и частным пользователям покупать доступ к услугам различных ИИ-моделей. Она напрямую связывает поставщиков таких моделей с клиентами, позволяя сравнивать предложения по стоимости и производительности. В Baidu рассчитывают, что платформа упростит использование ИИ-сервисов и поможет задействовать простаивающие вычислительные мощности.

Несмотря на предупреждение о возможном пузыре, Ли сохраняет оптимизм относительно будущего отрасли и называет развитие искусственного интеллекта «неизбежной тенденцией». При этом дальнейший рост рынка, следует из его выступления, будет зависеть не только от инвестиций в инфраструктуру и новые модели, но и от способности компаний превращать эти разработки в востребованные и прибыльные продукты.

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