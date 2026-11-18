Председатель КНР Си Цзиньпин 18 ноября призвал участников делового саммита АТЭС в Шэньчжэне развивать цифровую торговлю и «умную таможню». Российский лидер Владимир Путин в свою очередь рассказал о российской цифровизации и напомнил, что с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен заработать единый льготный режим для инвесторов (РБК, Пятый канал). Для перевозчиков есть изменение, которое можно увидеть уже сейчас: на российско-китайской границе один из документов уже начали переводить в электронный вид — на железнодорожном переходе Гродеково — Суйфэньхэ испытывают международную грузовую накладную без бумажного оригинала.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Нужно […] укреплять сотрудничество в цифровизации торговли, трансграничной электронной коммерции и „умной таможне“», — убежден китайский лидер.

Владимир Путин сделал акцент на российском опыте:

«Россия находится в авангарде цифровой трансформации», — заявил он.

В качестве примеров он привел рост интернет-торговли и перевод большинства госуслуг в электронный вид.

Что уже работает на границе

Если преференциальный режим касается будущих инвестпроектов, то пилот на границе меняет повседневную работу перевозчиков: им больше не нужно передавать бумажную накладную вместе с грузом, участвующим в испытаниях. Китайские железные дороги тестируют пилотную версию проекта уже пару месяцев, первую электронную накладную с китайской стороны оформили на 276 тонн промышленного сырья, отправленного через Гродеково в Челябинскую область. Для пилота китайский перевозчик и РЖД согласовали обмен данными и взаимную проверку электронных подписей. Раньше несколько экземпляров накладной нужно было передавать вместе с грузом. Теперь при перевозке в рамках пилота накладная доступна в электронном виде от станции отправления до выдачи груза.

Через две недели через Суйфэньхэ с электронными накладными оформили более 2 200 партий на ввоз в Китай и более 100 на вывоз, среди первых грузов — уголь, удобрения и товары народного потребления.

Это еще не безбумажная таможня

Накладная подтверждает договор перевозки и служит основанием для выдачи груза, но она не заменяет таможенную декларацию или сертификаты, которые могут требоваться для конкретного товара — например, ветеринарные сертификаты. Россия и Китай еще в мае заявили, что будут увязывать свои системы «единого окна» для обмена данными, а министры торговли АТЭС поддержали взаимное признание электронных торговых документов, включая счета и коносаменты. Однако в Шэньчжэне Си не назвал ни новых переходов, ни сроков расширения пилота.

Преференциальный режим

Отдельно Путин рассказал об условиях для инвесторов: с 1 января 2027 года на всем Дальнем Востоке должен заработать единый преференциальный режим. Для инвестиционного проекта в любой точке региона и Арктики появится и свое так называемое меню льгот». Льготы будут привязаны к виду деятельности, а не к расположению проекта внутри конкретной особой зоны. Минимальный объем инвестиций для их получения еще обсуждается.

Что это значит для бизнеса

Если груз идет через Гродеково и Суйфэньхэ, до отправки стоит спросить экспедитора, доступна ли электронная накладная для этой партии, а у таможенного представителя уточнить, какие документы все еще нужны в оригинале. Электронная накладная убирает передачу бумаги при смене перевозчика, но сама по себе не гарантирует, что груз быстрее пройдет таможню.

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