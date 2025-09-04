Российский рынок потребительских товаров в номинальных рублях сокращается впервые за 30 лет, заявил в интервью телеканалу РБК на ВЭФ-2025 совладелец и директор группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.

«За 30 лет ведения бизнеса я не помню ситуации, чтобы рынок потребительских товаров в номинальных рублях, просто в рублях сокращался. У нас были периоды, когда рынок мог падать в штуках, в долларах, но вот в рублях, без учета даже инфляции, он никогда не падал», — заявил глава DNS Group.

В этом году снижение зафиксировано по многим категориям, что вынуждает компании адаптировать стратегии под новые модели потребления, отметил Алексеев. Покупатели предпочитают откладывать средства на депозиты вместо дорогих приобретений, таких как телевизоры, ожидая снижения цен и получая доход от процентов.

Говоря о маркетплейсах, глава DNS назвал их дизрапторами, то есть компаниями, изменившими традиционный подход к отрасли, которые совершили революции с точки зрения доступности товаров, используя возможности, недоступные крупным игрокам из-за рисков.

По словам Алексеева, сейчас два ведущих маркетплейса контролируют 15% розничной торговли, и 15% их бизнеса приходится на трансграничную торговлю без сертификации, маркировки и уплаты НДС. Это дает ценовое преимущество до 20% на единицу товара, добавил он.

Такую ситуацию глава DNS Group считает «дыркой на таможне». «Если это ок, весь рынок будет так работать, давайте так. Тогда через два-три года примерно 30–40% всего бизнеса будет проходить через этот канал. Но это, как бы кажется, не очень разумная политика с точки зрения государства», — отметил предприниматель.

В итоге потребители проиграют: на фоне потерь бюджета власти могут поднять НДС с 20% до 25%, что увеличит общие расходы населения. «Чудес не бывает. Экономика замкнутый сосуд: если убыло в одном месте, прибудет в другом», — пояснил директор DNS.

Он призвал государство стимулировать конкуренцию через эффективность процессов и лучшие условия для покупателей, а не через сомнительные схемы.

Ранее команды исследований «Бизнес-секретов» и аналитического проекта T-Data подсчитали, что по итогам 2024 года количество покупок в категориях электроники и бытовой техники сократилось на 15%. В онлайне сокращение количества продаж составило 32% год к году, в офлайне — 13%.