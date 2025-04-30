Минпромторг и производители электроники рассматривают полный запрет на закупку иностранных компьютеров, серверов и планшетов через госзакупки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания ведомства с участниками рынка.

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На совещании Минпромторга 22 марта 2025 года в Тверской области консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ, включает «Аквариус», Yadro, Depo) предложил перенести электронику — компьютеры, серверы, планшеты и системы хранения данных — из списка ограничений (правило «второй лишний», когда заявка от иностранного подрядчика принимается при отсутствии отечественных предложений) в список запрещенной к госзакупкам иностранной продукции.

Минпромторг поручил АНО ВТ до 1 июня подготовить перечень кодов и наименований продукции, которую нужно переносить, производителей и данные по объему выпускаемой российской продукции.

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Директор по проектной деятельности Yadro (входит в «ИКС Холдинг») Александр Понькин утверждает, что российские серверы и системы хранения данных уже конкурентоспособны, а запрет повысит качество продукции за счет внутренней конкуренции.

Директор по информационным и цифровым технологиям «Росатома» Евгений Абакумов также поддержал инициативу, назвав ее шагом к технологическому суверенитету и минимизации рисков от иностранных технологий.

Однако представитель «Ростелекома» считает, что производителям нужны долгосрочные контракты со стабильной загрузкой производства, а не подобный запрет. Президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина подчеркнула, что запрет возможен только при достаточных мощностях и номенклатуре.