Навин Рао, руководитель направления искусственного интеллекта в компании Databricks, оцененной в $100 млрд, покидает свой пост, чтобы основать новый венчурный проект. Его цель — создание компьютера нового типа, который сможет решить проблему растущей стоимости вычислительных мощностей для ИИ.

Databricks

Проблема, с которой сталкивается вся индустрия ИИ — это огромные затраты на вычисления, необходимые для обучения и работы современных моделей. Новый стартап Рао будет сфокусирован на разработке компьютера следующего поколения, способного справиться с этой задачей более эффективно.

Databricks подтвердила уход Рао, сообщив, что он переходит на должность советника. Более того, Databricks планирует инвестировать в новый стартап своего бывшего топ-менеджера, что говорит о высокой оценке его идей. Рао уже провел предварительные переговоры и с другими инвесторами.

Навин Рао — серийный предприниматель с успешным опытом. В 2023 году он продал Databricks свой стартап MosaicML за $1,3 млрд. До этого, в 2016 году, его компанию Nervana Systems приобрела Intel за $350 млн. Такой послужной список может привлечь к новому проекту значительный интерес инвесторов и высокую оценку.

Уход Рао и запуск им нового амбициозного проекта вписывается в тренд, когда известные технологические руководители, такие как бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер и экс-со-CEO Salesforce Брет Тейлор, создают собственные успешные стартапы с многомиллиардными оценками.