Дженсен Хуанг, генеральный директор компании Nvidia, дал совет в интервью CNBC: он считает, что почти всем будет полезно найти себе помощника в лице искусственного интеллекта. Хуанг также отметил, что у него самого есть личный ИИ-наставник, с которым он постоянно взаимодействует.

Это виртуальный репетитор на базе искусственного интеллекта, а не человек, который может научить, как использовать ИИ более эффективно. «Если я и призываю всех к чему-то, так это к тому, чтобы немедленно завести себе ИИ-наставника», — сказал Хуанг, чья компания производит компьютерные чипы, которые помогли использовать последние достижения в области ИИ.

Сам он предпочитает использовать поисковую систему Perplexity, работающую на основе ИИ. Хуанг назвал ее «очень полезным» инструментом и использует ее ежедневно для изучения множества предметов, включая цифровую биологию. Она, как и многие другие инструменты генеративного ИИ, предлагает пользователям как бесплатные, так и платные варианты подписки.

«Программы ИИ могут научить вас чему угодно — программировать, писать, анализировать, думать и рассуждать, — сказал Хуанг. — Все эти вещи позволят вам почувствовать себя более компетентным, и я думаю, что это наше будущее».

Но инструменты искусственного интеллекта имеют свои недостатки. Они по-прежнему часто допускают фактические ошибки, и эксперты говорят, что их следует использовать только для помощи в работе, а не для того, чтобы они делали ее полностью за человека.

Хуанг заявляет, что использует свои любимые инструменты ИИ для написания первых черновиков собственных работ. Он надеется, что в ближайшие 10 лет технология поможет большинству людей учиться легче и быстрее практически в любой повседневной обстановке.

«Я думаю, что в следующем десятилетии интеллект, не для всего, но для некоторых вещей, станет, по сути, сверхчеловеческим, — сказал Хуанг. — Мы станем сверхлюдьми, не потому, что у нас есть сверхспособности. Мы станем сверхлюдьми, потому что у нас есть супер ИИ».

По данным опроса Gallup, проведенного в августе 2024 года, около 75% американцев опасаются, что технологии в конечном итоге приведут к сокращению числа рабочих мест для людей. При этом, согласно исследованию консалтинговой группы McKinsey, проведенному в 2023 году, ИИ может автоматизировать примерно половину всех видов человеческой «трудовой деятельности» не ранее 2030 года.

ИИ действительно поможет сотрудникам выполнять свою работу более эффективно, но это будет временное благо, говорит нынешний генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман в своей книге «Грядущая волна: Технология, власть и величайшая дилемма XXI века».

«На какое-то время они сделают нас умнее и эффективнее и позволят добиться огромного экономического роста, но в своей основе они заменяют труд, — пишет он. — Распространение ИИ будет крайне дестабилизирующим для сотен миллионов людей, которым, как минимум, придется переквалифицироваться и переходить на новые виды работ».

Хуанг с этим не согласен. Как генеральный директор Nvidia, он окружен тысячами умных сотрудников, и все же это ни разу, по его словам, не заставило его подумать, что он больше не нужен. Он отмечает, что это, напротив, придает ему сил и уверенности, чтобы браться за все более и более амбициозные вещи.

По его словам, та же логика применима и к ИИ. «Предположим, что теперь все окружены этими супер ИИ, которые очень хороши в определенных вещах. Что бы вы при этом чувствовали? Это расширит ваши возможности. Это заставит вас чувствовать себя уверенно», — заключает он.

Соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что каждый должен прочитать его любимую книгу об искусственном интеллекте. Она прогнозирует, как ИИ изменит вид большинства рабочих мест почти во всех отраслях в течение следующих пяти лет.