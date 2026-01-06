На выставке CES глава Nvidia Дженсен Хуанг официально анонсировал новую вычислительную архитектуру Vera Rubin, назвав ее передовым решением в сфере аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта. По его словам, архитектура уже запущена в производство, а дальнейший выпуск запланирован на вторую половину года.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

«Vera Rubin разработана для решения этой фундаментальной проблемы: объем вычислительных ресурсов, необходимых для ИИ, стремительно растет, — сказал Хуанг аудитории. — Сегодня я могу сказать вам, что Vera Rubin находится в стадии полномасштабного производства».



Чипы Rubin уже включены в планы практически всех крупнейших облачных провайдеров, в том числе в рамках партнерств Nvidia с Anthropic, OpenAI и Amazon Web Services. Системы на базе Rubin также лягут в основу суперкомпьютера HPE Blue Lion и разрабатываемого суперкомпьютера Doudna в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли.

Названная в честь Веры Флоренс Купер Рубин — выдающегося американского астронома, чьи открытия изменили представления человечества о Вселенной, — платформа включает в себя стоечное решение NVIDIA Vera Rubin NVL72 и систему NVIDIA HGX Rubin NVL8.

По оценкам Nvidia, Rubin заметно превосходит предыдущее поколение: при обучении моделей она работает в 3,5 раза быстрее Blackwell, а в задачах вывода — в пять раз, достигая производительности до 50 петафлопс. При этом энергоэффективность на ватт в режиме вывода выросла сразу в восемь раз — критически важный показатель на фоне стремительного роста вычислительных аппетитов ИИ.

