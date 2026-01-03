Компания FuriosaAI, южнокорейский полупроводниковый стартап, специализирующийся на разработке чипов для задач искусственного интеллекта, планирует в текущем месяце начать массовое производство своего нового процессора. Это событие происходит в условиях усиления конкуренции на рынке, где длительное время сохраняются доминирующие позиции компании Nvidia, пишет Cryptopolitan.

Freepik

FuriosaAI была основана в 2017 году. Генеральным директором компании является Джун Пайк, ранее работавший инженером по разработке микросхем памяти в Samsung Electronics. Интерес Пайка к искусственному интеллекту возник около десяти лет назад в период реабилитации после травмы — разрыва ахиллова сухожилия, полученного во время футбольного матча.

Чтобы на больничном провести время с пользой, он решил пройти онлайн-курсы по искусственному интеллекту, организованные Стэнфордским университетом. Впоследствии Пайк принял решение оставить работу в Samsung, чтобы сосредоточиться на проектах, связанных с ИИ.

По словам Пайка, концепция создания FuriosaAI сформировалась после обсуждения с бывшими коллегами на компьютерной конференции в Сеуле, где центральной темой являлся искусственный интеллект. В дальнейшем он совместно с бывшим коллегой из Samsung и специалистом в области алгоритмов основал компанию.

Прочитайте также Китайский гигант ByteDance готов потратить $14 млрд на чипы Nvidia в 2026 году

Новый процессор компании, получивший название RNGD (от «renegade» — «мятежник»), предназначен для этапа инференса (логического вывода) искусственного интеллекта, который заключается в выполнении предварительно обученных моделей ИИ.

Графические процессоры Nvidia в настоящее время широко используются в сфере вычислений для ИИ, особенно для обучения крупных моделей. Однако такие компании, как FuriosaAI, рассматривают направление логического вывода как потенциально конкурентную рыночную нишу.

Рыночная стоимость FuriosaAI по результатам последнего раунда финансирования приблизилась к $700 млн. В прошлом году компания Meta Platforms* рассматривала возможность приобретения стартапа, но сделка не была завершена. Компания OpenAI продемонстрировала использование чипа FuriosaAI на одном из мероприятий в Сеуле.

Исследовательское подразделение LG, занимающееся вопросами искусственного интеллекта, проводило тестирование чипа и сообщило о его «превосходной производительности в реальных условиях». В FuriosaAI также сообщили о ведении переговоров с потенциальными клиентами.

Прочитайте также Китайские ученые создали ИИ-чип, который в сотни раз мощнее процессоров Nvidia

Согласно заявлению Пайка, чипы FuriosaAI обеспечивают уровень производительности, сопоставимый с высокопроизводительными графическими процессорами Nvidia, при этом отличаясь более низким энергопотреблением. Это может способствовать снижению общих затрат на внедрение систем искусственного интеллекта. Пайк также отметил, что технологическая отрасль не должна чрезмерно зависеть от одного поставщика чипов для ИИ-вычислений.

Пайк начинал свою карьеру в компании Advanced Micro Devices (AMD), где участвовал в разработке графических процессоров. В 2013 году он перешел в Samsung Electronics, где руководил командой по разработке новых продуктов на основе чипов памяти. Технический директор FuriosaAI Ханджун Ким ранее работал вместе с Пайком в Samsung и принял участие в создании стартапа.

На ранних этапах развития FuriosaAI Пайк часто ссылался на принципы, изложенные в книге «Блиц-масштабирование: молниеносный путь к созданию компаний с высокой добавленной стоимостью», подчеркивая важность быстрого принятия решений и масштабирования для достижения лидерства на новых рынках.

В 2024 году на конференции Hot Chips в Стэнфорде Пайк представил чип RNGD в рамках основного доклада, охарактеризовав его как решение для «устойчивых вычислений с использованием искусственного интеллекта». Вместе с тем были представлены данные, согласно которым чип способен работать с крупной языковой моделью Meta Llama, демонстрируя более чем двукратное преимущество в энергоэффективности по сравнению с ведущими чипами Nvidia. По словам Пайка, это событие укрепило уверенность компании в потенциале своей разработки.



* — признана в России экстремистской и запрещена.