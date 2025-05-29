Китайские компании добились значительного прогресса в разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью Bloomberg глава Nvidia Дженсен Хуанг. Он отдельно отметил Huawei, назвав ее «весьма грозной».

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Из-за американских ограничений на экспорт чипов в Китай Nvidia теряет крупнейший рынок и ожидает убытки в $8 млрд только в этом квартале.

Хуанг призвал смягчить ограничения. Он утверждает, что они не препятствуют доступу Китая к ИИ-технологиям, а лишь подталкивают местные компании, например Tencent, к использованию решений Huawei.

Глава Nvidia также подчеркнул, что китайские компании удваивают или учетверяют свои мощности ежегодно, а разрыв между американскими и китайскими продуктами сокращается. Например, последний ИИ-чип Huawei сопоставим по производительности с чипом Nvidia H200, который недавно был вытеснен более новыми моделями.

Однако Nvidia не может поставлять в Китай даже урезанную версию чипа H20 из-за новых правил, и любые альтернативы потребуют одобрения Вашингтона. Хуанг отметил, что Китай, где находится крупнейшее сообщество ИИ-исследователей, невозможно игнорировать.