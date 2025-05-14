США предупредили, что использование чипов Huawei для ИИ «где угодно» нарушает американские правила
Использование чипов Huawei Ascend для искусственного интеллекта «где угодно» нарушает экспортные ограничения США, сообщило министерство торговли США. Эта мера усложняет планы Huawei по разработке более мощных чипов для ИИ и смартфонов, пишет Bloomberg.
Минторг также объявил о планах выпустить руководство, в котором предупредит общественность о «потенциальных последствиях» использования американских чипов ИИ для обучения и работы китайских моделей ИИ.
Новые инструкции сопровождались отменой правил администрации бывшего президента Джо Байдена по экспорту полупроводников для ИИ, которые вызвали протесты союзников США и компаний, включая Nvidia и Oracle. По заявлению Минторга, эти правила могли «подорвать дипломатические отношения с десятками стран», понизив их до «второго уровня».
«Администрация [действующего президента США Дональда] Трампа будет проводить смелую, инклюзивную политику в отношении американских технологий искусственного интеллекта в сотрудничестве с надежными зарубежными странами по всему миру, не допуская попадания этих технологий в руки наших противников», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Huawei планирует начать массовые поставки своего усовершенствованного чипа Ascend 910C уже в мае. Он позиционируется как альтернатива H20 от Nvidia, сравнимая по производительности с H100 от этой же компании. Он призван снизить зависимость Китая от американских технологий.