Использование чипов Huawei Ascend для искусственного интеллекта «где угодно» нарушает экспортные ограничения США, сообщило министерство торговли США. Эта мера усложняет планы Huawei по разработке более мощных чипов для ИИ и смартфонов, пишет Bloomberg.

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Минторг также объявил о планах выпустить руководство, в котором предупредит общественность о «потенциальных последствиях» использования американских чипов ИИ для обучения и работы китайских моделей ИИ.

Новые инструкции сопровождались отменой правил администрации бывшего президента Джо Байдена по экспорту полупроводников для ИИ, которые вызвали протесты союзников США и компаний, включая Nvidia и Oracle. По заявлению Минторга, эти правила могли «подорвать дипломатические отношения с десятками стран», понизив их до «второго уровня».

«Администрация [действующего президента США Дональда] Трампа будет проводить смелую, инклюзивную политику в отношении американских технологий искусственного интеллекта в сотрудничестве с надежными зарубежными странами по всему миру, не допуская попадания этих технологий в руки наших противников», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Huawei планирует начать массовые поставки своего усовершенствованного чипа Ascend 910C уже в мае. Он позиционируется как альтернатива H20 от Nvidia, сравнимая по производительности с H100 от этой же компании. Он призван снизить зависимость Китая от американских технологий.