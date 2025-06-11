Квантовые вычисления приближаются к прорыву, способному решать глобальные задачи, заявил глава Nvidia Дженсен Хуанг на конференции VivaTech 2025, передает Bloomberg. Технология становится более мощной и надежной, считает он.

Фото: Unsplash

Выступая в Париже, Хуанг отметил, что квантовые системы в ближайшие годы станут достаточно мощными, чтобы помочь «решить некоторые интересные проблемы» в глобальном масштабе. По его словам, чипы Nvidia, включая Grace Blackwell 200, будут поддерживать квантовые алгоритмы, ускоряя большие языковые модели и ИИ.

Агентство отмечает, что это заявление отличается по тону от его слов в январе, когда он сказал, что до появления «очень полезных» квантовых компьютеров, которые до сих пор в основном используются исследователями, пройдут еще десятилетия.

Квантовые компьютеры используют квантовые биты (кубиты), позволяющие одновременно обрабатывать данные, в отличие от традиционных битов с состояниями 0 или 1. Кубиты могут находиться в «суперпозиции», когда им не присваивается значение до тех пор, пока компьютер не завершит все вычисления, и работать вместе, а не независимо.

Читайте также Nvidia откроет центр квантовых вычислений для разработки суперкомпьютера нового поколения

На сегодняшний день технические сложности и высокая стоимость создания практических систем привели к тому, что эта область застряла на экспериментальном этапе.