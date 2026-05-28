Глава Nvidia Дженсен Хуанг вошел в консультативный совет Школы экономики и менеджмента китайского университета Цинхуа — одного из самых престижных вузов Китая, который часто называют «китайским Гарвардом». Об этом со ссылкой на источники сообщила Financial Times.
Назначение произошло на фоне продолжающегося технологического противостояния между США и Китаем и многолетних ограничений Вашингтона на поставки в КНР самых современных ИИ-чипов Nvidia. С 2022 года США постепенно ужесточают экспортный контроль, опасаясь, что передовые ускорители искусственного интеллекта могут использоваться китайскими военными и государственными структурами.
По данным издания, Хуанг, имеющий гражданства США и Тайваня, принял приглашение от университета после недавнего визита в Китай вместе с президентом США Дональда Трампа. Однако поездка не привела к заметному смягчению ограничений: признаков того, что Пекин получит доступ к современным чипам Nvidia H200 для систем искусственного интеллекта, пока нет.
Само назначение выглядит символичным. Университет Цинхуа считается кузницей китайской политической и технологической элиты: здесь учился председатель КНР Си Цзиньпин. В консультативный совет школы также входят крупнейшие фигуры мирового бизнеса и технологий — Илон Маск, Майкл Делл, Сатья Наделла, Марк Цукерберг, а председателем совета, как сообщается, станет глава Apple Тим Кук.
Для Nvidia этот шаг особенно показателен. Компания сегодня остается главным бенефициаром мирового бума искусственного интеллекта: спрос на ее ускорители для дата-центров сделал Nvidia одной из самых дорогих корпораций мира и ключевым игроком новой ИИ-экономики. Несмотря на санкции и ограничения, китайский рынок остается стратегически важным для компании — как с точки зрения науки, так и с точки зрения долгосрочного спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта.
