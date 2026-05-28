Глава Nvidia Дженсен Хуанг вошел в консультативный совет Школы экономики и менеджмента китайского университета Цинхуа — одного из самых престижных вузов Китая, который часто называют «китайским Гарвардом». Об этом со ссылкой на источники сообщила Financial Times.

Pikacent О, nsplash

Назначение произошло на фоне продолжающегося технологического противостояния между США и Китаем и многолетних ограничений Вашингтона на поставки в КНР самых современных ИИ-чипов Nvidia. С 2022 года США постепенно ужесточают экспортный контроль, опасаясь, что передовые ускорители искусственного интеллекта могут использоваться китайскими военными и государственными структурами.

По данным издания, Хуанг, имеющий гражданства США и Тайваня, принял приглашение от университета после недавнего визита в Китай вместе с президентом США Дональда Трампа. Однако поездка не привела к заметному смягчению ограничений: признаков того, что Пекин получит доступ к современным чипам Nvidia H200 для систем искусственного интеллекта, пока нет.

Читайте также Тайвань стал ключевой опорой Nvidia в гонке ИИ-чипов

Само назначение выглядит символичным. Университет Цинхуа считается кузницей китайской политической и технологической элиты: здесь учился председатель КНР Си Цзиньпин. В консультативный совет школы также входят крупнейшие фигуры мирового бизнеса и технологий — Илон Маск, Майкл Делл, Сатья Наделла, Марк Цукерберг, а председателем совета, как сообщается, станет глава Apple Тим Кук.

Для Nvidia этот шаг особенно показателен. Компания сегодня остается главным бенефициаром мирового бума искусственного интеллекта: спрос на ее ускорители для дата-центров сделал Nvidia одной из самых дорогих корпораций мира и ключевым игроком новой ИИ-экономики. Несмотря на санкции и ограничения, китайский рынок остается стратегически важным для компании — как с точки зрения науки, так и с точки зрения долгосрочного спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.