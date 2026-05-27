Глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил о расширении присутствия компании на Тайване и назвал остров «эпицентром революции в области искусственного интеллекта». По его словам, Nvidia уже тратит в регионе от $100 млрд до $150 млрд в год и намерена сохранить Тайвань одним из ключевых мировых центров производства технологий для ИИ.

Хуанг выступил в Тайбэе на церемонии, посвященной строительству новой штаб-квартиры Nvidia. По его словам, проект стартует уже в этом году, а открыть объект планируют к 2030 году. На новой площадке компания рассчитывает создать около 4000 рабочих мест.

«Четыре-пять лет назад Nvidia тратила в Тайване около $10–15 млрд в год. Сейчас мы тратим от $100 млрд до $150 млрд ежегодно», — заявил Хуанг со сцены перед сотрудниками компании, представителями властей и своей семьей.

Новая штаб-квартира должна еще сильнее встроить Nvidia в тайваньскую полупроводниковую экосистему. Ее ключевым участником остается TSMC — крупнейший в мире контрактный производитель микросхем и главный партнер Nvidia по выпуску передовых чипов для искусственного интеллекта.

Nvidia также активно сотрудничает с тайваньскими производителями серверов и оборудования для ИИ, включая Foxconn, Wistron и Quanta Computer. Эти компании играют одну из ключевых ролей в создании инфраструктуры для дата-центров и суперкомпьютеров нового поколения.

«Тайвань переживает бурный рост. Именно здесь производятся чипы, осуществляется упаковка, создаются системы и разрабатываются суперкомпьютеры для искусственного интеллекта», — подчеркнул Хуанг.

Тайвань остается ключевым звеном глобальной цепочки поставок ИИ-технологий не только для Nvidia, но и для Apple и других крупнейших технологических компаний.

Nvidia остается главным бенефициаром мирового бума искусственного интеллекта. В октябре 2025 года компания первой в истории достигла рыночной капитализации $5 трлн.

Хуанг считает, что это не предел. По его словам, в ближайшие три-пять лет стоимость Nvidia может вырасти еще сильнее благодаря спросу на ИИ-инфраструктуру и новые поколения ускорителей.

Ранее Nvidia заявила инвесторам, что рассчитывает превысить прогноз продаж в $1 трлн для своих флагманских ИИ-чипов. Добиться этого компания планирует за счет расширения клиентской базы и запуска новых продуктов.

