Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что индустрии искусственного интеллекта не требуются новые законодательные ограничения, поскольку рыночные механизмы сами подтолкнут компании к безопасной разработке технологий. Заявление прозвучало на мероприятии Salesforce Dreamforce в Сан-Франциско в разговоре с главой Salesforce Марком Бениоффом.

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Хуанг отверг тезис о том, что перед разработчиками ИИ стоит выбор между безопасностью и скоростью. По его словам, компания способна двигаться быстро и оставаться безопасной одновременно: продукт выпускается на рынок только тогда, когда команда уверена, что рынок его примет, а рыночные силы уже действуют в этом направлении.

«Безопасность — это инженерный вопрос, не правовой. В конце концов, мы же развиваем программное обеспечение. И компьютерные системы развиваем. И это сложные компьютерные системы, но это именно что системы вычисления», — сказал он.

Свою позицию глава Nvidia озвучил на фоне обострившейся дискуссии о рисках передовых ИИ-моделей. Ранее гендиректор Anthropic Дарио Амодеи опубликовал большое эссе с призывом замедлить темпы развития технологии — текст был опубликован вслед за резонансным увольнением сотрудника Anthropic, заявившего, что компания и ее конкурент OpenAI «играют с человеческими жизнями».

Гендиректор Meta* Марк Цукерберг в тот же день заявил, что лабораториям следует полагаться на независимых экспертов и консультантов для проверки безопасности моделей.

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Хуанг также провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором оба выступили против идеи замедления разработки ИИ.

Схожую уверенность в способности отрасли к саморегулированию выразил и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Выступая на той же конференции Dreamforce в беседе с Бениоффом, он заявил, что уверен в возможности компаний-разработчиков ИИ создавать технологию безопасно, без значительного вреда для общества в целом.

Альтман отметил, что OpenAI сотрудничает с Anthropic и подразделением Alphabet Google DeepMind по вопросам безопасности, однако настаивает, что компании должны иметь возможность самостоятельно улучшать свои модели. Он также выразил недовольство тем, как сформулирована текущая дискуссия о рисках ИИ, назвав ее рамки искаженными.

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