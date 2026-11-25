Генеральный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis и член совета директоров Anthropic Вас Нарасимхан не согласился с прогнозами о том, что ИИ позволит победить рак в ближайшие пять-десять лет. По его оценке, за десятилетие нейросети смогут сократить средний срок разработки лекарственных препаратов с 12 до восьми лет. Главным препятствием для лечения рака, по его мнению, остается недостаточное понимание человеческого организма, которое нельзя компенсировать одним лишь увеличением вычислительных мощностей.

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Позиция Нарасимхана расходится с ожиданиями руководителей крупнейших ИИ-компаний. Глава Anthropic Дарио Амодеи ранее допускал, что искусственный интеллект поможет найти способы лечения рака и болезни Альцгеймера в течение десятилетия.

Основатель Google DeepMind и нобелевский лауреат по химии Демис Хассабис также предполагал, что развитие нейросетей позволит справиться практически со всеми заболеваниями за сопоставимый срок.

По мнению Нарасимхана, технологические компании подходят к биологии как к инженерной задаче. Однако если в программировании разработчикам известны основные принципы работы системы, то многие процессы в человеческом организме до сих пор остаются неизученными. Без восполнения этих пробелов даже самые мощные нейросети не смогут надежно предсказывать действие новых лекарств.

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Novartis уже применяет ИИ на разных этапах разработки препаратов. Наиболее заметные результаты компания получила на ранней стадии исследований, когда ученые ищут перспективные молекулы и изучают их свойства. Обычно этот этап занимает около четырех лет, но с помощью нейросетей его продолжительность потенциально можно сократить вдвое.

Гораздо сложнее ускорить клинические испытания. Исследователям необходимо убедиться, что лекарство действительно работает у людей, определить безопасную дозировку и оценить побочные эффекты. Некоторые из них могут проявиться лишь спустя месяцы или годы.

Пока компьютерное моделирование не способно надежно заменить такие наблюдения, а регуляторы требуют подтверждения эффективности и безопасности препаратов.

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Тем не менее даже частичное ускорение разработки способно существенно изменить экономику фармацевтической отрасли. Нарасимхан рассчитывает, что применение ИИ позволит увеличить долю препаратов, которые успешно проходят путь от первых испытаний на людях до одобрения регуляторов, с 8% до 12%. Это означало бы повышение вероятности успеха в полтора раза и потенциальное сокращение расходов на бесперспективные проекты.

Согласно данным Reuters, крупнейшие фармацевтические компании уже фиксируют сокращение сроков ранних исследований, в отдельных случаях — до двух раз. Одновременно разработчики ИИ сами выходят на фармацевтический рынок.

Anthropic инвестирует в собственные лаборатории и биотехнологические компании, а Isomorphic Labs, которая сотрудничает в том числе с Novartis, в ноябре привлекла $5 млрд на развитие технологий создания лекарств.

Нарасимхан считает, что реальный эффект от внедрения ИИ окажется между амбициозными прогнозами технологических компаний и более сдержанными ожиданиями фармацевтической отрасли.

Нейросети уже позволяют быстрее находить перспективные соединения, анализировать результаты экспериментов и планировать испытания. Однако превращение этих преимуществ в новые методы лечения потребует дополнительных научных открытий и многолетних исследований.

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