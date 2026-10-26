Экспериментальная мРНК-вакцина, разработанная компаниями Moderna и Merck, успешно прошла третью фазу клинических испытаний. В сочетании с иммунотерапией она снизила риск рецидива меланомы или смерти на 42% по сравнению со стандартным лечением.

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Результаты международного исследования INTerpath-001 представила онколог Джорджина Лонг из Института меланомы Австралии на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии в 2026 году. В испытаниях приняли участие более 1100 пациентов из 157 медицинских центров по всему миру.

В отличие от традиционных вакцин, которые защищают от инфекций, новая разработка предназначена для борьбы с уже существующим раком и предотвращения его возвращения после операции.

Для каждого пациента ученые анализируют генетические особенности удаленной опухоли и определяют, чем раковые клетки отличаются от здоровых. На основе этих данных создается индивидуальная мРНК-вакцина, которая помогает иммунной системе распознавать опухоль и атаковать оставшиеся злокачественные клетки.

Условно ее можно сравнить с ориентировкой: вакцина предоставляет иммунной системе своеобразный «портрет» рака, позволяя точнее определить цель для атаки.

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Препарат применяется вместе с пембролизумабом — лекарством, которое помогает иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки. Сочетание двух методов позволяет не только активизировать иммунный ответ, но и направить его на индивидуальные особенности опухоли конкретного пациента.

Третья фаза испытаний подтвердила результаты более раннего исследования, опубликованного в 2024 году. По данным ученых, сочетание вакцины с пембролизумабом снизило риск рецидива меланомы или смерти на 42% по сравнению с применением одного препарата. Среди пациентов, у которых в течение первых шести месяцев лечения не выявляли признаков рака, снижение риска достигло 58%.

При этом речь идет именно о снижении риска рецидива или смерти, а не об увеличении продолжительности жизни на 42%. Вакцина также не гарантирует полного излечения.

Несмотря на обнадеживающие результаты, препарат пока не доступен для широкого применения в Австралии и США. Его эффективность оценивают регулирующие органы, и сроки одобрения будут зависеть от страны.

Для Австралии, где один из самых высоких показателей заболеваемости меланомой в мире, эта разработка особенно важна. По приведенным в исходном материале данным, в стране от этого вида рака умирает один человек примерно каждые шесть часов.

Ученые рассчитывают, что в будущем персонализированные мРНК-вакцины можно будет применять и при других видах рака. Такой подход позволит разрабатывать лечение с учетом особенностей опухоли каждого пациента, а не использовать исключительно одинаковые препараты для всех.

Однако пока рано говорить об эффективности технологии против других онкологических заболеваний. Некоторые исследования мРНК-вакцин против колоректального рака и опухолей головы и шеи не показали снижения частоты рецидивов.

Тем не менее, результаты испытаний при меланоме могут стать важным шагом в развитии персонализированной онкологии. Если эффективность метода подтвердится в дальнейших исследованиях и клинической практике, он сможет дополнить хирургическое лечение и иммунотерапию, помогая большему числу пациентов дольше оставаться без признаков заболевания.

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