Сегодня ИИ — это стажер, который может работать пару часов, но в какой-то момент он станет похож на опытного инженера-программиста, способного трудиться днями. Об этом заявил гендиректор OpenAI Сэм Альтман на Snowflake Summit 2025.

Фото: Freepik

Он прогнозирует, что уже в 2026 году ИИ-агенты смогут решать сложные бизнес-задачи и открывать новые знания.

Альтман подчеркнул, что ИИ быстро преодолеет стадию «стажера» и начнет самостоятельно справляться со сложным кодингом, проектированием программных архитектур и стратегическими решениями в разработке, минимизируя участие человека.

Это изменит роль программистов: вместо рутинного кодирования им предстоит управлять ИИ-проектами, обеспечивать этичное использование технологий и развивать их возможности, считаель глава OpenAI.

Заявления Альтмана прозвучали на фоне дискуссий о влиянии ИИ на рынок труда. Ранее глава Anthropic Дарио Амодеи в интервью предупредил, что в ближайшие пять лет ИИ может уничтожить до 50% начальных офисных позиций, подняв безработицу в США до 20%.