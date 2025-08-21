Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделился своим видением будущего ChatGPT. По его словам, следующая модель, условно называемая GPT-6, будет кардинально отличаться от предыдущих версий. Ключевым нововведением станет память. ИИ сможет запоминать предпочтения, привычки и особенности пользователя, чтобы адаптировать свои ответы и стать по-настоящему персональным ассистентом.

Dima Solomin/Unsplash

Текущие версии чат-ботов не имеют долгосрочной памяти, что делает каждое взаимодействие с ними изолированным. Альтман считает это главным препятствием для персонализации. «Люди хотят память», — заявил он. Новая модель будет не просто отвечать на запросы, а понимать пользователя на более глубоком уровне. Это позволит создавать чат-ботов, отражающих личные вкусы и потребности.

Альтман также отметил, что будущие версии ChatGPT позволят пользователям настраивать тон и идеологическую позицию ИИ. Модель по умолчанию будет придерживаться центристских взглядов, но ее можно будет сделать «суперпрогрессивной» или, наоборот, консервативной. Это ответ на требования о нейтральности и настраиваемости ИИ-систем.

При этом Альтман признал наличие проблем с конфиденциальностью. Временная память в текущих системах не шифруется, что создает риски для чувствительной информации. Он подтвердил, что шифрование может быть добавлено в будущем. Запросы, связанные с юридической или медицинской информацией, требуют особого уровня защиты, которого сегодня нет.

Говоря о сроках, Альтман не назвал точную дату выхода GPT-6, но отметил, что разрыв по времени выпуска между GPT-5 и GPT-6 будет короче, чем между четвертой и пятой версиями. Он также признал, что запуск GPT-5 был неудачным из-за жалоб пользователей на «холодность» модели, и сообщил, что компания уже выпустила обновление, сделавшее тон ИИ «гораздо теплее».

