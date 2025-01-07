Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал о том, как он видит будущее компании и индустрии в целом. В частности, он заявил, что направление развития не изменится, а в планах OpenAI — создание общего ИИ (AGI) и даже «сверхинтеллекта».

ChatGPT был запущен чуть более двух лет назад, и теперь компания перешла к следующей парадигме рассуждающих моделей. «Новый год настраивает людей на размышления, и я хотел поделиться некоторыми личными мыслями о том, как он прошел до сих пор, и о некоторых вещах, которые я узнал на этом пути», — написал Альтман.

«Например, когда мы начинали, мы не представляли, что нам придется создавать продуктовую компанию, — поделился глава Open AI. — Мы думали, что просто будем проводить исследования».

Он заявил, что компания гордится своими достижениями и намерена и дальше развивать идеи в области безопасности. «Мы по-прежнему считаем, что лучший способ сделать систему искусственного интеллекта безопасной — это итеративно и постепенно выпускать ее в мир, давая обществу время адаптироваться и эволюционировать вместе с технологией, извлекая уроки из опыта и продолжая делать технологию более безопасной», — уверен Альтман.

Глава OpenAI подчеркнул, что важно оставаться мировым лидером в области исследований в области безопасности, а также направлять эти исследования с учетом текущих тенденций.

Кроме того, он заявил, что создание общего искусственного интеллекта изменит не только рынок труда, но и будущее бизнеса в целом. «Мы уже знаем, как создать AGI в традиционном понимании, — заявил Альтман. — В 2025 году первые ИИ-агенты пополнят ряды сотрудников и существенно изменят результаты деятельности компаний».

Он также рассказал о стремлении «к сверхинтеллекту в истинном смысле этого слова». «Сверхразумные инструменты могут значительно ускорить научные открытия и инновации, намного превышающие то, что мы способны сделать самостоятельно, и, в свою очередь, значительно увеличить благосостояние человечества», — считает глава OpenAI.

Альтман признает, что это «звучит как научная фантастика и даже говорить об этом несколько безумно». Но призывает не бояться стремительного развития технологий. «Мы уже были там и не против оказаться там снова», — сказал он.

Стоит отметить, что OpenAI с момента основания привлекла около $20 млрд, но так и не приносит прибыли. В прошлом году компания понесла убытки в размере $5 млрд при выручке в $3,7 млрд.

Основные статьи расходов OpenAI — это персонал, аренда офиса и инфраструктура обучения ИИ. ChatGPT в какой-то момент обходился компании примерно в $700 тыс. в день. OpenAI оптимистично прогнозирует , что ее выручка достигнет $11,6 млрд в этом году и $100 млрд в 2029 году.

На CES 2025 Альтман рассказал, что компания терпит убытки по тарифному плану ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц, поскольку люди используют его чаще, чем ожидала компания. Платный тариф открывает доступ к обновленной версии модели искусственного интеллекта OpenAI o1, а также снимает ограничения по скорости для нескольких других инструментов компании, включая видеогенератор Sora.

Недавно представители OpenAI сообщили, что теперь ChatGPT может осуществлять поиск в интернете, предоставляя быстрые и своевременные ответы со ссылками на релевантные веб-источники, для получения которых раньше пришлось бы обращаться к поисковой системе. ChatGPT сам запустит поиск, основываясь на запросе, или пользователь сможет вручную выбрать эту функцию.