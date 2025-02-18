Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью CNN, что американские компании после ухода с российского рынка потеряли $300 млрд. Он может присоединиться к делегации Москвы в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с представителями США. За день до этого, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сообщил о том, что ряд западных брендов могут вернуться в Россию.

По словам главы РФПИ, перспектива переговоров кроется в диалоге и поисках лучшего решения для США, России, других стран и международного сообщества. Он подчеркнул, что «американцы и президент Дональд Трамп отлично решают проблемы».

Также Дмитриев указал на необходимость налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув важность этого для всего мира. На вопрос корреспондента CNN о том, что в действительности российская сторона стремится к снятию санкций он заявил, что это совсем не так.

«Наша цель — налаживание диалога. Это американский бизнес потерял в общей сложности $300 млрд из-за ухода с российского рынка», — подчеркнул Дмитриев.

Кроме того, он сообщил CNN, что уже встретился с некоторыми представителями США в Эр-Рияде. В столицу Саудовской Аравиии уже прибыли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Переговоры с американской делегацией пройдут уже сегодня. Ушаков сообщал ранее, что Дмитриев может присоединиться к российским представителям для обсуждения экономических вопросов.

Накануне зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что некоторые западные бренды могут вернуться в Россию в связи с возможным потеплением отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом он отметил, что «далеко не каждая американская или европейская корпорация будет удостоена чести вновь работать в РФ».

Помимо прочего, Делягин отметил, что в российской экономике есть сферы, которые еще не наладили полноценную работу. Они не смогли заполнить ниши, которые ранее занимали иностранные компании.

Для примера он привел YouTube. Сервис все еще продолжает работу в России и заменить его ничем так и не смогли, считает парламентарий.

«Я тут захотел убрать свои стримы с этой западной площадки и перейти на Rutube, но меня все просили этого не делать, так как люди не могут пользоваться Rutube и иными российскими сервисами в силу их отвратительного качества. Хотят, но не могут», — поделился Делягин.

Также, в список организаций, чей успех в конкретной сфере не смогли повторить российские разработчики, зампред включил также AutoCAD. Помимо этого, он отметил, что российский авторынок, заполненный сегодня китайским транспортом, тоже нуждается в пополнении.

При этом спикер пояснил, что просто так иностранные фирмы не могут вернуться в РФ. «Они обязаны для начала заплатить компенсацию российским гражданам за то, что вызвали неудобства, отказав в праве пользоваться их услугами или продуктами. Пусть платят компенсацию и возвращаются», — подчеркнул депутат.

Если подобные условия не будут соблюдены, в таком случае путь в Россию таким компаниям следует ограничить, заключил Делягин.

Ранее стало известно, что с 15 января этого года итальянский банк Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро от российских кредитных организаций. Эксперты отмечают, что такое решение может затронуть корпоративных клиентов, которые проводили расчеты с контрагентами за пределами Италии и повлияет на работу 15 отечественных банков.