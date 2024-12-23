Итальянский Intesa Sanpaolo с 15 января перестанет принимать платежи в евро из российских банков, сообщают «Ведомости». Исключение будет сделано для «дочки» банка в России — «Интезы». Эксперты отмечают, что такое решение может затронуть корпоративных клиентов, которые проводили расчеты в евро с контрагентами за пределами Италии.

Платежи в европейской валюте будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo, в его «дочках», а также в банках, расположенных в Италии, говорится в сообщении кредитной организации.

Таким образом, это прежде всего коснется российских корпоративных клиентов, которые использовали «Интезу» для расчетов в евро с контрагентами за пределами Италии. Речь идет об экспортерах и импортерах, а также о компаниях из секторов услуг и промышленного производства.

При этом управляющий партнер О2 Consulting отметила, что российская «дочка» итальянского банка за последние годы в десятки раз сократила объем операций по корреспондентским счетам и сосредоточилась на работе с компаниями, ведущими бизнес в Италии. Поэтому, по ее словам, решение Intesa отчасти лишь формализовало сложившееся положение.

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев заявил, что корреспондентские счета в Intesa имеют около 15 отечественных банков. Их клиенты, которые зависят от долгосрочных контрактов с расчетами в евро, теперь могут столкнуться с затруднениями.

По словам Гусева, в первую очередь речь идет о малом и среднем бизнесе, работающем с Италией. Компаниями придется искать новые маршруты платежей. Он отмечает, что решение связано с тем, что Европейский центральный банк требует от банков еврозоны соблюдения санкций, а также мониторит их транзакции, связанные с подсанкционными юрисдикциями.

В августе 2023-го Intesa решила закрыть свое представительство в Москве. Тогда в итальянском банке отметили, что эта мера не повлияет на бизнес Intesa Sanpaolo в России, но подчеркнули, что банк работает над сокращением своих операций в стране.

Сообщалось также, что Intesa на тот момент еще не получила разрешения Москвы на полный выход из российской «дочки», которое требуется в рамках введенных в стране ограничений на отчуждение активов.

В конце сентября 2023-го Владимир Путин своим распоряжением разрешил сделки с акциями «Интезы». «Интерфакс» в 2022 году сообщал, что банк может выкупить топ-менеджмент во главе с председателем совета директоров Антонио Фаллико.

В декабре 2022 года Frank Media со ссылкой на источники писал, что группа пытается договориться о продаже своего дочернего банка в России структурам «Газпромбанка».

Ранее стало известно, что HSBC решил прекратить обработку платежей розничных клиентов из России и Белоруссии. В банке сообщили, что любые связанные с этими странами платежи могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и отклонены.