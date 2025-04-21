Президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал, каким видит рынок труда будущего. По его мнению, в России будет постепенно сокращаться количество рабочих часов. Захаров объяснил это ростом производительности труда.

Руководитель сервиса считает, что при нормальном развитии экономики дефицит кадров в России продлится до тех пор, пока компании не научатся работать с роботами и не заменят роботизированными решениями значительное количество производственных, строительных и транспортных операций.

Захаров отметил постепенный рост производительности труда. По его мнению, это приведет к уменьшению количества рабочих часов.

Он напомнил, что в начале прошлого века в России в сельском хозяйстве были заняты 75% населения, а на сегодняшний день — всего 3%. При этом производится значительно больше продукции, чем 100 лет назад. «Поэтому я думаю, что, действительно, постепенно количество рабочих часов будет сокращаться» — поделился глава SuperJob.

Фото: Freepik Читайте также «Авито Работа»: чаще всего подростки хотят подработать фотографами и актерами

Но, по его словам, непонятно, с какой скоростью это будет происходить. «Мы можем на своем веку этого даже не заметить. При этом творческие сферы невозможно загнать во временные рамки, умственный труд — это круглосуточная работа», — считает Захаров.

Он напомнил, что 125 лет назад в России было нормальным работать по 12-14 часов в день, при этом существовало всего несколько выходных на праздники, такие как Рождество, Пасха и Новый год.

Тогда никто не пользовался больничными, отпусками или декретными. Таким образом, всего 125 лет назад интенсивность труда обычного человека была в два раза выше, чем сейчас, заключил Захаров.