Эксперты «Авито Работы» сообщили, что с начала года количество резюме, размещенных на сервисе лицами в возрасте от 14 до 17 лет, выросло в 2,3 раза относительно прошлого года. В топ-5 популярных у подростков работ вошли позиции фотографа, актера, комплектовщика, расклейщика объявлений и почтальона.

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С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу поправки в ст. 268 Трудового кодекса, согласно которому компании смогут привлекать к работе подростков на время каникул.

В преддверии введения новых правил количество резюме, размещенных на «Авито Работа» россиянами в возрасте от 14 до 17 лет, увеличилось в 2,3 раза относительно прошлого года.

Наиболее заметно возрос интерес подростков к работе фотографом. Количество соответствующих резюме в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удвоилось.

Кроме того, стало на 97% больше желающих поработать актерами. В среднем подростки, рассматривающие такие вакансии, хотели бы получать 30 тыс. руб. в месяц при условии частичной занятости.

В пятерку наиболее популярных среди молодежи работ вошли также позиции комплектовщика, расклейщика объявлений и почтальона. Количество резюме к таким вакансиям выросло примерно на 90%, а получать за такую работу подростки хотели бы по 20–25 тыс. руб. в месяц.

В топ-10 желаемых вакансий вошли также:

мастер ногтевого сервиса (число резюме выросло на 85%, желаемая зарплата — 30 тыс. руб.);

продавец-кассир (+85%, 25 тыс. руб.);

промоутер (+77%, 20 тыс. руб.);

няня (+72%; 25 тыс. руб.);

репетитор (+58%, 25 тыс. руб.).

При этом для многих подростков такие суммы, даже при условии частичной занятости, оказались недостаточными. Претенденты на место специалиста по закупкам оценили необходимую им зарплату в среднем в 100 тыс. руб. Кандидаты в медбратья рассчитывают на 90 тыс. руб. в месяц, а в риэлторы — на 70 тыс. руб.

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Согласно данным hh.ru, российские работодатели предлагают несовершеннолетним соискателям зарплату, сопоставимую с доходами взрослых специалистов. По сравнению с январем 2024 года средний уровень оплаты труда для подростков вырос на 30 тыс. руб. В пересчете на сокращенный график заработная плата может варьироваться от 35 до 87 тыс. руб. в месяц.

Как выяснили эксперты SuperJob, 78% россиян считают приемлемым трудоустройство детей до 18 лет. Многие родители (39%) считают, что начать работать можно в 14–15 лет, а 26% думают, что для этого больше подходит возраст 16–17 лет. Кроме того, 9% допускают возможность подработок с 12–13 лет, а 4% — до 12 лет.