Основные тенденции на российском рынке труда — нехватка рабочей силы, тренд на удержание сотрудников и опережающий рост сферы услуг, рассказал в интервью «Газете.Ru» глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров. «Инк.» выделил пять ключевых выводов из его интервью.

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Нехватка квалифицированных рабочих — самая большая боль рынка

По словам Захарова, самый большой кадровый дефицит наблюдается в промышленности и ИТ, при этом особенно не хватает квалифицированных кадров. По его мнению, из-за демографической ямы до конца десятилетия ситуация не изменится.

Однако глава Superjob заметил, что на его памяти «за 25 лет ни один прогноз о рынке труда не сбывался — ни от представителей власти, ни от представителей бизнеса».

Перекос зарплат в сфере услуг создает дефицит кадров в реальном секторе

Захаров отметил, что сегодня сфера услуг имеет фантастические налоговые преференции. «Пока курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих» ситуация с дефицитом кадров в реальном секторе не изменится.

Говоря о взглядах зумеров на работу, Захаров пояснил, что «между работой официантом за 150 тыс. руб. и столярным делом, где на первых порах тебе будут платить 50, молодой человек скорее выберет первое». «Меньше ответственности и больше денег прямо сейчас. Еще и учиться не надо. И именно такой перекос зарплат в сфере услуг напрямую влияет на рынок труда и создает дефицит кадров в реальном секторе», — добавил он.

Удаленка — это пока привилегия, а не тенденция

Ссылаясь на данные Superjob, Захаров назвал удаленку «привилегией». «Только 40% компаний позволяют своим сотрудникам работать удаленно, но по сравнению с прошлым годом таких вакансий не становится меньше, даже наоборот», так как компании стали чаще соглашаться на такой формат работы, если подходящий им специалист живет в другом городе или принципиально не готов ездить в офис, отметил он.

При этом, по словам Захарова, четверть соискателей-зумеров ориентированы на удаленку, хотя на первом месте для них, как и для миллениалов, остаются карьерный рост и возможность учиться.

Каким специалистам важно освоить искусственный интеллект

Захаров отметил необходимость специалистам некоторых профессий осваивать ИИ, «потому что дизайнер, HR или редактор с нейросетью сделают гораздо больше, чем эти же специалисты без нее». «Большинство существующих сейчас решений не заменяют, а дополняют человека», — сказал он.

«При этом говорить о том, что абсолютно всем нужно изучать ИИ, — значит просто поддаваться хайпу», — считает глава Superjob и полагает, что «большинству людей профессиональные инструменты на основе ИИ достанутся просто так, и им не нужно будет ничего для этого делать».

Самые высокооплачиваемые профессии в России прямо сейчас

Традиционно высокий уровень дохода предлагают программистам и высшему медицинскому персоналу, указал Захаров. В качестве вакансий-рекордсменов из открытых он назвал врач гинеколог-репродуктолог с зарплатой 600 тыс. руб. и стоматолог-ортопед с окладом до 700 тыс. руб. в месяц.

При этом по темпам роста «рабочие уже уверенно обгоняют айтишников», отметил Захарова. «На начало марта темпы прироста зарплат за год были выше у инженерно-технических работников и рабочих в промышленности (плюс 15,8% и 15,5% соответственно). Только на третьем месте — у ИТ-специалистов», — рассказал он.