Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме. Помимо прочего, она рассказала о замороженных западных активах и иностранных компаниях которые хотели бы вернуться на российский рынок, инвестициях в экономику, инфляции и безналичных платежах.

Глава ЦБ сообщила, что замороженные в качестве зеркальных мер западные активы в России ни в коем случае нельзя разблокировать без появления оснований. Она напомнила, что часть из них была продана, в тех случаях, когда это было необходимо для развития производственной базы предприятий.

Набиуллина также отметила, что Банк России не получал запросов о возвращении в Россию иностранных компаний из финансовой сферы. «Никакой конкретики мы не видим, но, как уже было сказано правительством, все это будет делаться с учетом национальных интересов», — добавила она.

Кроме того, глава Банка России отметила, что российская экономика быстро росла в течение последних двух лет и продолжает расти, в условиях высокой ключевой ставки.

По ее мнению, есть основания полагать, что в 2025 году объем инвестиций сохранится на том же уровне, что и в предыдущие годы. Она напомнила, что за последние три года они выросли более чем на четверть.

Также Набиуллина сообщила, что в Центробанке «очень переживают» из-за того, что уже четыре года инфляция находится на уровне выше целевых показателей. Она подчеркнула, что ее ускорение прямо влияет на реальные доходы людей.

«Главное, чтоб она не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений», — заявила глава ЦБ. Также она указала на то, что недельные данные позволяют рассчитывать на продолжение замедления инфляции в России.

Помимо прочего Набиуллина отметила, что доля безналичных платежей в России на сегодняшний день достигает 86%. По ее словам, в России создана одна из самых современных в мире платежных систем, на успешное функционирование которой не повлияли даже беспрецедентные санкции.

Ранее в ЦБ прогнозировали, что доля безналичных платежей в РФ к концу 2024 года может составить 86-87%. В регуляторе отмечали, что это один из самых высоких показателей в мире.

Ранее, на выступлении в Госдуме Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка — это не «волшебная палочка», ее снижение при высокой инфляции приведет к новому витку роста цен. Она отметила, что решение о повышении ставки все еще «на столе».