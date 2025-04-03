Ключевая ставка — это не «волшебная палочка», ее снижение при высокой инфляции приведет к новому витку роста цен, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме. Она отметила, что решение о повышении ставки все еще «на столе».

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«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка, и если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — сказала она.

По ее словам, на последнем мартовском заседании снижение ставки даже не обсуждалось. «Более того, «на столе», что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», — добавила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что результатом повешения ключевой ставки стало замедление инфляции «не за 12 месяцев, а за текущий месяц, но в пересчете на год». В ноябре-декабре инфляция была «опасно высокой», около 14%, если пересчитывать на полный год, а в январе и феврале меньше — 11% и 8% соответственно, отметила она. «Цифру по марту мы узнаем только на следующей неделе», — уточнила Набиуллина.

В марте Центробанк принял решение не менять ключевую ставку, она осталась на рекордно высоком уровне 21%. Снижение ключевой ставки делает дешевле кредиты и ниже ставки по депозитам. Соответственно, чем выше ставка выше, тем дороже обходится кредит. Также низкая ключевая ставка подогревает спрос, как следствие, растут цены. Высокое ее значение сдерживает спрос и инфляцию.