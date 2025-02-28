Снижение ключевой ставки в России до 19% или ниже может произойти уже во второй половине этого года. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, инфляция приближается к пику.

В феврале регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 19–22%. В соответствии с прогнозом Центробанка, темпы роста цен к концу текущего года, составят 7–8%.

«Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале — мы можем ожидать снижения ставки, — сказал Костин. — Я считаю, до 19%, а может даже и несколько ниже».

Он считает, что кредитная политика на ближайший период будет оставаться жесткой. Среди «позитивных моментов» он назвал сокращение кредитования.

При этом Костин уверен, что обвального падения кредитования не случится. По его прогнозам, за исключением специальных ипотечных программ, в розничном кредитовании будет наблюдаться небольшое снижение.

По последним данным Банка России, корпоративный кредитный портфель в банковском секторе сократился на 1,0 трлн руб. после -0,1 трлн руб. (-0,2%) в декабре. Костин считает, что прибыль банков в 2025 году снизится на 15-20%.

По мнению главы ВТБ, «у корпораций достаточно резервов». В 2025 году могут быть продолжены многие инвестиционные программы, отметил Костин. Он ожидает, что планомерное торможение экономики позволит побороть инфляцию и выйти на целевой уровень в 4% в 2026 году.

Банк России 14 февраля решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Она находится рекордно высокой с октября 2024 года. Центробанк тогда заявил, что несмотря на высокие темпы роста цен, сложились предпосылки для замедления инфляции и ее возвращения к цели в 4%.

В то же время российский бизнес в 2025 году ожидает инфляцию на уровне вдвое выше прогнозов регулятора, следует из январского мониторинга предприятий ЦБ.

При формировании бизнес-планов на 2025 год участники мониторинга исходят из годовой инфляции в среднем 10,7%, при этом официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год составляет 4,5–5,0%.

Ранее Банк России объявил, что с 27 декабря 2024 года официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Это также дает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса.