Основательница Wildberries и председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяна Ким в открытом письме к ЦБ, правительству и Федеральному Собранию обратилась с призывом защитить цифровые платформы от необоснованных атак со стороны крупнейших банков страны, прежде всего Сбера. Она обвинила банковский сектор в попытках ограничить конкуренцию под благовидными предлогами, пишет «Коммерсант».

Freepik

Ким указывает на фундаментальное противоречие в действиях банков: обладая колоссальными финансовыми ресурсами и собственной сетью маркетплейсов, они при этом требуют ограничить программы лояльности платформ, ссылаясь на будто бы неравные условия.

Это требование предпринимательница называет необоснованным, поскольку у любого банка уже сегодня есть все технические и финансовые возможности начислять кешбэк своим клиентам за покупки на Wildberries или Ozon. Однако банки сознательно не используют этот инструмент, так как не хотят финансировать рост чужих бизнесов.

Подчеркивая прозрачность и законность работы цифровых платформ, Ким напоминает, что их финтех-подразделения работают в строгом правовом поле, не имеют льготного доступа к государственным ресурсам и при этом создают инновационные продукты, стимулирующие экономику.

В то же время атаки на них мотивированы не заботой о конкуренции, а стремлением банков снизить собственные издержки и устранить растущих конкурентов, утверждает основательница Wildberries.

В своем обращении Ким предупреждает, что удовлетворение требований банковского лобби приведет к опасным последствиям для всей экономики: стагнации малого бизнеса, снижению потребительского спроса и разгону инфляции.

В заключение она призвала Банк России, правительство и парламент, по сути, выступить арбитрами и обеспечить поле для честного диалога, который позволит сохранить конкурентную среду и не допустить подавления одной из самых динамичных отраслей российской экономики.